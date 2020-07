Zoutbedrijf Nouryon betert zich, maar verscherpt toezicht blijft

Nouryon aan de Boortorenweg in Hengelo (Foto: RTV Oost)

Zoutbedrijf Nouryon uit Hengelo blijft in elk geval tot het einde van dit jaar onder verscherpt toezicht staan van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het voormalige AkzoNobel staat sinds eind 2016 onder verscherpt toezicht na diverse incidenten. Het is wel zo dat het bedrijf zich betert.

Het verscherpte toezicht is jaren geleden ingesteld omdat lekkageproblemen bij de zoutwinning niet goed onder controle waren. Ook gaf Nouryon het opruimen van niet meer gebruikte cavernes (zoutputten) te weinig urgentie.

Nouryon doet het beter

In een rapport, opgesteld door SodM, schrijft Inspecteur generaal der Mijnen Theodor Kockelkoren: "‘SodM ziet de duidelijke vooruitgang die Nouryon van 2019 tot nu toe heeft geboekt. Ik zie een omslag in de communicatie van gesloten naar meer openheid en de eerste positieve resultaten van de intentie van Nouryon om veiligheid voor mens en milieu bij haar mijnbouwactiviteiten te verankeren in de organisatie."

Toch is dat voor Kockelkoren niet genoeg om het verscherpt toezicht los te laten. "Ik constateer tegelijkertijd nog onvoldoende begrip van de complexiteit en risico’s en bij de complexe onderwerpen onvoldoende besef van urgentie bij directie/hoger management."

Opruimen van zoutputten



Nouryon bracht vorig jaar zelf het bericht naar buiten dat het maatregelen neemt om het opruimen van inactieve zoutputten te versnellen, zodat niet in 2040 maar al in 2035 ruim driehonderd zoutputten in Twente zijn opgeruimd. Het bedrijf zei dat het de beschikbare boormastcapaciteit beter ging benutten, ook zou er een nieuwe boormast worden aangeschaft en zou Nouryon meer mankracht inschakelen om de putten versneld op te ruimen.

Inspecteur generaal der Mijnen Kockelkoren constateert dat Nouryon voortvarend aan de slag is gegaan met de beloftes, maar eist meer. "Ik zie dat u goede stappen zet. Tegelijk plaats ik een kanttekening bij het projectmanagement van deze operatie. Ik verwacht nog steeds een eenduidige gedetailleerde planning. Deze planning moet realistisch zijn en u moet in staat zijn om onverwachte tegenslagen op te vangen. Bij goed projectmanagement hoort dat u erop toeziet dat de belangrijke projectmilestones ook worden behaald. In ieder geval vóór 1 november verwacht ik alsnog een gedetailleerd projectplan te ontvangen."

Bodemtrillingen onder Twence

Eerder deze maand kwam zoutbedrijf Nouryon in het nieuws omdat er in een zoutcaverne onder de vuilstort van Twence bij Hengelo bodemtrillingen waren gemeten. SodM gaf het bedrijf opdracht om voor 1 oktober met een plan te komen om de zoutgaten onder de vuilstort stabiel te maken.