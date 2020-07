Twentse martelbende: dit zijn de hoofdverdachten

door Tom Meerbeek en Jan Colijn

Dogan wordt geboren in 1989. Zijn familie is afkomstig uit Karsiyaka, een district in de Turkse provincie Izmir. Hij groeit op in Almelo en gaat daar naar de montessorischool.

Op zijn vijftiende krijgt hij een baan bij fastfoodgigant McDonald's en schopt het daar zelfs tot manager. Als hij 21 jaar is bedenkt Dogan, bijgenaamd Deowan, een nieuw toekomstplan. Hij wil een loungeclub openen.

Dat waterpijp-café was geen zuivere koffie Gorenaar

Waterpijp-café

Het lukt in Goor. Aan de Grotestraat begint hij lounge-café Infinity. Op de lokale website Goorsnieuws.nl zegt hij: "Ik denk dat er in Goor behoefte is aan een café waar bezoekers kunnen relaxen op de lounge-manier."

Veel Gorenaren hebben bedenkingen bij de zaak, waar af en toe de waterpijpen verschenen op het terrasje. "Daar kwamen alleen maar schimmige figuren, áls er al gasten waren." Een ander zegt: "Dat waterpijp-café was geen zuivere koffie."

Na ruim een jaar doet Dogan de zaak over aan een bekende. Die komt later in de problemen als er een hennepplantage bij hem wordt aangetroffen. De recherche doet een inval in het lounge-café, dat een poosje later op de fles gaat.

Onguur volk aan de deur

In 2018 begint Dogan een nieuwe business; DO1-trading. Hij handelt via internet in (gebruikte) elektronica. Ook verhuist hij naar de J.J.P. Oudstraat in Almelo. De buren daar kennen hem niet goed: "Hij stak altijd de hand op, als hij zijn hond uitliet." Verder hebben de buren het over het vele ongure volk dat bij Dogan aan de deur kwam. "Ze waren er altijd maar even. We vonden het allemaal nogal merkwaardig."

Dit voorjaar wordt hij aangehouden, omdat hij volgens de recherche deel uitmaakt van een martelploeg. Bij zijn verhoor verklaart hij dat "het allemaal is begonnen met de diefstal van zijn Ford Focus en dat alles met elkaar is verbonden." In oude politieberichten is inderdaad terug te vinden dat er op 10 september 2019 even na middernacht een Focus is gestolen in zijn straat, de J.J.P. Oudstraat in Almelo.

Wat dan precies het verband is tussen de gestolen auto en verdenking van verschillende martelingen, kan ook zijn advocaat Umut Ural niet zeggen. "Ik weet alleen dat het een heel warrig dossier is."

Martelingen

In het politiedossier is te lezen dat hij samen met zijn maatje Johan en verschillende anderen verantwoordelijk wordt gehouden voor meerdere martelingen van streekgenoten, zoals RTV Oost onlangs onthulde. De martelploeg zou in opdracht van anderen slachtoffers hebben bewerkt met een tang, gedreigd hebben om vingers en tenen af te knippen, hen te lijf zijn gegaan met een bijl, ze vastgebonden hebben aan een boom en een van hen zijn eigen graf hebben laten graven.

In het politiedossier 'Bosuil' zijn de gruwelijke details te lezen. Dogan zei in een onderschept telefoongesprek over de handelingen tijdens zo'n martelsessie: "Iemand aandacht geven, je weet toch, op de stoel zetten."

Eén van de slachtoffers van de martelploeg werd vastgebonden aan een boom en afgetuigd (Foto: Getty Images)

'Trekkie' Johan

Van zijn 'broeder' Johan is veel minder bekend, behalve dat hij voor zijn aanhouding in Goor woonde. Maar veel plaatsgenoten zeggen hem niet te kennen. Misschien niet gek, omdat hij een nogal zwervend bestaan heeft geleid de laatste jaren.

Johan woonde jaren geleden aan de Ahuislanden in Enschede, maar op een dag was hij ineens spoorloos verdwenen. In Twente was bekend dat hij de wijk zou hebben genomen naar Polen. Daar woonde hij geruime tijd. Uit die tijd stamt een oproep, waaruit blijkt dat hij een regelrechte ‘Trekkie’ is, zoals de fans van de iconische sciencefiction Star Trek zichzelf liefkozend noemen.

Maar blijkbaar kon hij toch slecht zonder zijn Twente, want ineens dook hij weer op in Goor. Op internet circuleren berichten dat hij daar een garage zou hebben, op de website van het tv-programma Radar staat een bericht dat Johan het niet zo nauw zou hebben genomen met de service.

Mensen die hem kennen, typeren hem als een ‘fantast’. Naar verluidt doet hij zich al een tijdje voor als arts. Op LinkedIn noemt hij zichzelf ‘doctor in minimale intensieve chirurgie’, maar onduidelijk is hoe serieus hij dat bedoelt.

Bloederig bewijs

Dat Johan en Dogan betrokken zijn bij verschillende hardhandige acties, blijkt volgens de politie uit verschillende bewijsmaterialen. Zo werden er telefoongesprekken afgeluisterd die over de mishandelingen gingen. De telefoonnummers die gekoppeld werden aan de gesprekken, behoorden aan Dogan en Johan. De simkaarten werden bij hen gevonden.

Ook werd er bij een huiszoeking in de woning van Dogan aan de Oudstraat bloed gevonden. De bloedsporen zijn bemonsterd, veiliggesteld en worden onderzocht. Verder lagen er in het pand een stalen buis, een bijl en een machete (kapmes). "Het hele huis is leeg getrokken", zeggen buren.

Daarnaast zijn drie auto's onderzocht door de recherche, waaronder de Mercedes van Dogan en de Mitsubishi van Johan. Door speurhonden werd in de auto's ook bloed gevonden, naast een stalen pijp en een boksbeugel.

We hebben hem besneden verdachte

Martel-beelden

Behalve de wapens en de bloedsporen, is de politie ook in bezit van verschillende beelden die gemaakt zijn bij de marteloperaties. Daarop zijn naast de slachtoffers ook de verdachten te zien. De foto's en filmpjes moesten volgens de recherche worden gemaakt om de opdrachtgevers te laten zien dat de 'klus was geklaard'. De beelden worden nu echter tegen ze gebruikt in het komende strafproces.

Op één van de filmpjes zijn de markante gordijnen te zien uit het huis van Dogan. In een afgeluisterd telefoongesprek van Johan op diezelfde avond is te horen dat ze een slachtoffer "hebben besneden", zoals ze bewerken van hun slachtoffers met een mes noemden.

Liquidatieplan

Naast hun martelwerkzaamheden zijn Dogan en Johan volgens een informant ook betrokken geweest bij een kraak. Samen met een aantal Litouwers zou er ruim 40.000 euro zijn buitgemaakt. Die Litouwse mannen verbleven op een vakantiepark in het Gelderse Lochem.

Volgens een informant wilden Dogan en Johan ook een voormalig lid van de inmiddels verboden motorclub Satudarah vermoorden. Ze zouden zijn kind of zus eerst ontvoeren, het doelwit daarmee lokken en hem vervolgens liquideren.

Johan en Dogan moeten zich komende maand voor de rechter verantwoorden.