Basketbalcompetitie Landstede Hammers start op zaterdag 3 oktober

De kogel is door de kerk voor Landstede Hammers: de Dutch Basketball League (DBL) begint op zaterdag 3 oktober. Dat besluit is afgelopen zaterdag genomen tijdens de ledenvergadering van de DBL.

Het speelschema is nog niet bekend, daarvoor worden twee scenario’s gehanteerd. Bij acht, negen of tien clubs wordt een speelschema gehanteerd met een dubbele competitie en play-offs. Bij elf of twaalf clubs met een licentie wordt een speelschema gehanteerd voor twaalf teams, met een reguliere competitieronde en daarna een opsplitsing in twee poules. De bovenste zes en de onderste vijf of zes werken dan een onderlinge competitie af voor acht plaatsen in de play-offs.

Publiek

Bij de wedstrijden is publiek welkom, maar het aantal toeschouwers tijdens een wedstrijd is afhankelijk van de situatie per speellocatie. Conform de huidige richtlijnen zijn er sowieso maximaal honderd toeschouwers welkom en indien voldaan wordt aan alle huidige eisen, zoals een gezondheidscheck en de bekende anderhalve meter, geldt er geen maximum.

Bijzonder jaar

"Wij zijn hartstikke blij dat de competitie in oktober weer gaat beginnen", reageert Aart van der Horst, algemeen manager bij Landstede Hammers. "Onze fans, een volle hal en de sport op zich, we hebben het allemaal heel erg gemist. Het wordt een bijzonder jaar, waarin we heel zorgvuldig te werk moeten gaan. Op dit moment zijn we hard aan het werk om het voor de fans veilig, gezond en bezoekwaardig te laten verlopen. Het moet leuk zijn om naar het Landstede Sportcentrum te komen, daar doen we alles aan. Uiteraard houden we onze fans nauwkeurig op de hoogte", aldus Van der Horst.