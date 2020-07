VIDEO | Oost op het asfalt: waarom eigenlijk stoppen voor rood?

In deze aflevering van Oost op het Asfalt aandacht voor een weggebruiker, die blijkbaar weinig boodschap heeft aan het rode verkeerslicht. Het incident speelde zich af in Deventer. Als de automobilist, die groen licht kreeg, iets eerder gas had gegeven, had het zomaar anders kunnen aflopen.

De automobilist met dashcam stond recent op de Westfalenstraat te wachten voor het rode licht om de Holterweg op te rijden. Op het moment dat het 'sein op groen gaat' geeft hij gas. Op dat moment komt er echter een busje in vliegende vaart de kruising op rijden.

Onduidelijk is waarom de bestuurder van het busje vol door rood reed. "Ik had al heel even groen. Zijn licht moet dus al een paar seconden eerder op rood zijn gesprongen."

Bewust gas?

Of de bestuurder bewust gas bij gaf of wellicht even was afgeleid en daardoor het rode licht te laat zag, blijft gissen. "Wat ik wel weet, is dat er verder geen auto's op de kruising stonden. Het zicht werd dus niet belemmerd ofzo. Ik keek eerst naar rechts en een laatste moment nog naar links. Dat is mijn geluk geweest. Want wat als ik meteen de kruising op was gereden?", vraagt hij zich af. "Dan had ik dat busje waarschijnlijk vol in de flank gehad..."

