Aantal coronabesmettingen verdubbeld, maar in Overijssel blijft aantal stabiel

Het aantal coronabesmettingen in ons land is de afgelopen week bijna verdubbeld. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal positief geteste mensen is toegenomen van 534 vorige week naar 987 deze week. Het aantal besmettingen in Overijssel (43) is vrijwel stabiel gebleven.

Vooral in de provincies Zuid-Holland, Brabant en Noord-Holland is een forse stijging gemeten. Aura Timen van het Centrum Landelijke Coördinaties Infectieziektebestrijding zegt tegen de NOS dat deze stijging een wake-upcall is. "Als we zo doorgaan, kunnen we het verliezen van het virus", zegt Timen. Uit de cijfers blijkt dat de meeste besmettingen binnen het eigen huishouden plaatsvinden.

Overijssel relatief rustig

Het aantal besmettingen in Overijssel is de laatste weken vrijwel stabiel gebleven. Afgelopen periode zijn volgens het RIVM 46 nieuwe besmettingen vastgesteld. In Wanneperveen steeg het aantal besmettingen wel de afgelopen tijd.

Wel ziet de GGD Twente een toename in het aantal afgenomen testen. Dat aantal is opgelopen van 1270 begin juni naar 2226 afgelopen twee weken. Dit leidt tot een langere wachttijd bij zowel de testlocaties als de uitslagen.

Storing telefooncentrale

Doorgaans is binnen 24 uur bekend of iemand positief getest is, die wachttijd is opgelopen naar 48 uur. Dit zou volgens de GGD Twente mede veroorzaakt zijn door een storing in de telefooncentrale van het RIVM. "Doorgaans zijn de resultaten vrij snel bekend, maar er staat tot 48 uur voor. Door de telefoonstoring is de wachttijd dus iets opgelopen'", aldus Chantal Pegge van de GGD Twente.

Verklaring non-covid

Een verklaring voor de toename van het aantal afgenomen testen heeft de GGD niet. Bij de gezondheidsdienst in Twente komen wel veel vragen binnen over een non-covidverklaring. Sommige accommodaties of campings willen die verklaringen van vakantiegangers uit het buitenland, maar die moet de GGD teleurstellen. "De GGD geeft deze verklaringen niet af, een aantal commerciële partijen doet dat wel", zegt Pegge.