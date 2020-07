Het jaar van de waarheid voor Heracles-middenvelder Bijleveld: "Ik moet het laten zien"

"Het is een belangrijk seizoen voor mij. Ik heb me een jaartje kunnen aanpassen en kunnen aanvoelen hoe het hier is. Dan wordt er nu wel van mij verwacht dat ik het ga laten zien", weet Bijleveld. Met het vertrek van concurrenten Mohammed Osman en Alexander Merkel liggen er kansen voor de 22-jarige middenvelder. "Het is tijd om op te staan. Ik ben nu een jaar bij de club, dan is zo'n eerste training natuurlijk iets anders. Dan help je wat andere jongens een beetje."

Leerzaam jaar

Bijleveld kwam vorig seizoen tot vijftien Eredivisie-optredens in de hoofdmacht van Heracles. "Het was even wennen, maar ik heb veel geleerd", blikt hij terug. Met een verleden bij zowel Ajax als AZ zit het technisch wel goed bij Bijleveld. "Bij Ajax en AZ heb je vaak de bal, hier iets minder dan dat je gewend bent. Vooral op verdedigend vlak moest ik stappen maken en die heb ik gemaakt. Ik hoop dat ik het dit jaar mag laten zien, maar het is niet vanzelfsprekend dat ik ga spelen. Ik wil me in de basis knokken en laten zien wat ik kan."

Rust gepakt

De batterij is weer opgeladen en Bijleveld kan niet wachten om weer wedstrijden voor 'het echie' te spelen. "We hebben drie weekjes vakantie gehad. Dat is niet super lang, maar ik heb goed mijn rust gepakt en een klein beetje getraind. We hebben nu een lange voorbereiding om fit te worden. Ik ben er klaar voor", besluit hij strijdlustig.

Teun Bijleveld in actie in de hoofdmacht van Heracles Almelo (Foto: Orange Pictures)