Zwollenaar de cel in voor bezit machinegeweer

Een 34-jarige Zwollenaar moet 15 maanden de cel in voor bezit van meerdere wapens. Zo had hij in zijn huis aan de Nieuwendijk een Uzi-machinegeweer liggen. Hij heeft alles bekend. Justitie had de man twee-en-een-half jaar achter de tralies gewild.

Naast de Uzi had hij nog een pistool en een geweer, plus ruim 1.500 stuks munitie in zijn plattelandswoning. Voor de wapens had hij ook geluidsdempers in huis.

Moordaanslag Stadshagen

De politie deed de wapenvondst op een bijzondere dag, 22 september vorig jaar. Die dag was de politie volop bezig met het onderzoek naar een liquidatiepoging in de Zwolse wijk Stadshagen, enkele kilometers verderop. In de kinderrijke buurt was een vermeend kopstuk van een drugsbende beschoten met een machinegeweer. Hij overleefde de moordaanslag.

'Gevoelens van onveiligheid'

De rechtbank zegt dan ook in het vonnis: "Het ongecontroleerde bezit van vuurwapens brengt onder burgers gevoelens van onveiligheid teweeg en vormt een ernstige inbreuk op de rechtsorde. Het is algemeen bekend dat vuurwapenbezit niet zelden leidt tot het ondeskundig gebruik ervan, met alle ernstige gevolgen voor anderen van dien. Aan verboden wapenbezit wordt dan ook zwaar getild. Door wapens te kopen zonder vergunning houdt men bovendien de illegale handel in stand."

De Zwollenaar was op vrije voeten gesteld, maar moet nu terug de gevangenis in.