Heracles heeft gewenste opvolger Dessers binnen: Bakis tekent voor drie jaar

Het hing al enige tijd in de lucht, maar Heracles Almelo heeft spits Sinan Bakis definitief binnen gehengeld. De opvolger van Cyriel Dessers komt over van het Oostenrijkse FC Flyeralarm Admira en tekent in Almelo een contract voor drie seizoenen.

"Heracles Almelo is een goede club voor mij", zegt de 26-jarige Duitse aanvaller met Turkse roots. "Ik denk en hoop hier een volgende stap te kunnen maken. Ik verheug me erop om in dit stadion te spelen, doelpunten te maken en overwinningen te vieren." Omdat Bakis met zijn voormalige club het seizoen in de Oostenrijkse Bundesliga heeft uitgespeeld, krijgt hij van Heracles Almelo nog even vrijaf. Over twee weken sluit Bakis aan.

Veelzijdige spits

Technisch directeur Tim Gilissen reageert verheugd op de komst van Bakis. "Sinan is een speler die goed past in het profiel dat we zoeken. Daarbij kijk je natuurlijk naar doelpunten en leeftijd, maar ook naar het speltype. Sinan is een teamspeler die hard werkt en veelzijdig is in zijn manier van doelpunten maken. Met zijn ruime ervaring en specifieke kwaliteiten kan hij veel toevoegen aan onze ploeg", aldus Gilissen.

Bakis speelde in de jeugdopleiding van het Duitse Bayer 04 Leverkusen. Daarna stond hij onder contract bij Kayserispor en Bursaspor in Turkije. Sinds 2018 speelde Bakis bij FC Flyeralarm Admira.