Spoor reeks intimidaties en brandstichtingen bij huis in Hengelo leidt naar Den Haag

Bij de rijtjeswoning in de Hengelose wijk Groot Driene werden in de maanden maart, april en mei bekladdingen aangebracht, een ruit ingegooid, er werd een molotovcocktail in het huis gegooid en er werd brandgesticht.

Politie: wonder dat er geen gewonden zijn gevallen (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)

Bewoners elders ondergebracht

De reeks incidenten was zo heftig dat de bewoonster met haar drie jonge kinderen tijdelijk op een ander adres zijn ondergebracht. RTV Oost besteedde eind juni samen met de politie aandacht aan de zaak in Onder de Loep. Dat leverde verschillende tips op die zijn onderzocht en nu richt de focus zich dus op de regio Den Haag.

De politie wil deze zaak graag oplossen en de verdachten aanhouden. Daarom worden de beelden van Onder de Loep nu ook in Den Haag en omgeving getoond in de hoop dat de daders daar worden herkend.

Kleine auto

Eerder werd al bekendgemaakt dat er vermoedelijk een klein, lichtkleurig autootje bij de vernielingen gezien was. Uit nader onderzoek blijkt dat dit waarschijnlijk een witte Renault Clio is. Het team komt graag met mensen in contact die een vermoeden hebben wie de verdachte(n) kan/kunnen zijn.

Wonder dat er geen gewonden zijn gevallen

De politie noemt het een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen. "Je wilt er niet aan denken wat er was gebeurd als de bewoners niet op tijd de woning uit hadden gekund. De daders hebben een enorm risico genomen met deze actie, terwijl er kinderen in de woning lagen te slapen."

Tips, ook anoniem, zeer welkom

Wie informatie wil delen, of een vermoeden heeft wie de personen op de beelden zijn, mogelijk dus in combinatie met een witte Renault Clio, kan contact opnemen met de opsporingstiplijn via 0800-6070.



Wie echter vertrouwelijk met de politie wil spreken kan contact opnemen met het Team Nationale Inlichtingen op 079 - 345 89 99. Het TNI is de enige afdeling die de identiteit van haar bronnen mag afschermen, zodat ook binnen de politie uw gegevens niet verder gedeeld worden.

Anoniem melden kan ook, via Meld Misdaad Anoniem. Via 0800-7000 of via deze link kan geheel anoniem informatie worden doorgeven. MMA is een onafhankelijke meldpunt dat dus niet van de politie is. Pas als de informatie niet naar jou herleidbaar is, wordt het doorgestuurd naar de politie.