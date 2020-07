Heracles Almelo, PEC Zwolle en FC Twente trappen nieuwe seizoen af in eigen huis

De competitie wordt afgetrapt met het duel tussen FC Utrecht en AZ. Deze wedstrijd begint op zaterdag 12 september om 16.30 uur. In de Keuken Kampioen Divisie beginnen ze al ruim twee weken eerder. GA Eagles start met een uitwedstrijd. De Deventer club, dit seizoen getraind door Kees van Wonderen, reist af naar Dordrecht en speelt op zondag om 16.45 uur.

Conceptschema

Het conceptprogramma van de eredivisie is hier te vinden. Opvallend is de zware start voor PEC Zwolle. De ploeg van trainer John Stegeman treft in vijf wedstrijden naast Feyenoord ook nog PSV en AZ. Over het algemeen wordt er niet veel meer gewijzigd het concept door de KNVB. Dat geldt eveneens voor het schema van de Keuken Kampioen Divisie.

PEC met Van Polen, Saymak en Drost won in 2013 van Feyenoord op dag 1 (Foto: Orange Pictures)

Twentse derby

De nieuwe voetbaljaargang verloopt anders dan anders in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Zo kan bij een uitbraak in een bepaalde regio worden uitgeweken naar andere stadions, zijn fans voorlopig slechts deels welkom, wordt iedereen rondom teams meermaals getest en zijn de 'grotere' wedstrijden ingedeeld na de winterpauze. De eerste Twentse derby tussen FC Twente en Heracles Almelo is dan ook pas in speelronde 24, de return in speelronde 32.

Als Heracles de stunt van vorig jaar tegen FC Twente wil herhalen moet het wachten tot na de winter (Foto: Orange Pictures)

Vrijdag tot en met dinsdag

In de Keuken Kampioen Divisie worden de wedstrijden in de eerste periode gespeeld op vrijdag tot en met dinsdag. Daarna is vrijdag weer de vaste speeldag en wordt er ook gevoetbald op zondag 3 januari en Tweede Paasdag. Go Ahead begint dus op vreemde bodem. De eerste wedstrijd in De Adelaarshorst is in speelronde 2 de kraker tegen De Graafschap.

Van Wonderen begint zijn klus bij GA Eagles in Dordrecht en treft dan De Graafschap (Foto: Orange Pictures)

Winterstop

De winterstop in de Eredivisie is van 23 december tot 8 januari, in de Keuken Kampioen Divisie van 18 december tot 3 januari. Het kan wel zijn dat eventuele afgelaste duels in die periode worden ingehaald. De Eredivisie eindigt op 16 mei, de Keuken Kampioen Divisie twee dagen eerder.

Play-offs gehalveerd

De play-offs worden teruggebracht tot één duel en er zijn dus geen dubbele ontmoetingen meer. De nummers vier tot en met zeven in de Eredivisie strijden om een Europees ticket. In de Keuken Kampioen Divisie strijden de vier periodewinnaars, de twee hoogst geplaatste andere ploegen en de nummer 16 van de Eredivisie om een plek in die Eredivisie.