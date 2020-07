Raad van State twijfelt over verkeersoplossing mestverwerking Twence

De Raad van State neemt waarschijnlijk geen genoegen met de afspraken die afvalverwerker Twence wil maken over mestvervoer door de Hoofdstraat van Zenderen. Twence zegt in contracten met de vervoerders vast te leggen dat de chauffeurs een andere route kiezen, maar de Raad vindt die afspraken te zacht. Dat bleek vandaag tijdens een zitting over de langslepende kwestie rondom een mestinstallatie in Zenderen.

Al sinds 2014 liggen er plannen op tafel om een mestverwerkingsinstallatie in Zenderen te bouwen op een locatie van Twence in Zenderen. Een zegen voor varkensboeren in de omgeving, omdat er bij hen sprake is van een groot mestoverschot.

Inwoners van Zenderen én het gemeentebestuur van Borne zien de mestverwerkingsinstallatie echter het liefst op een andere plek gebouwd worden. Maar als die toch op de gekozen locatie Elhorst Vloedbelt mag komen, dan moet het dorp worden ontlast.



Gemeente opzij gezet

Het gemeentebestuur van Borne had daarom als voorwaarde gesteld om de Hoofdstraat in Zenderen te ontlasten, anders zou ze niet meewerken aan de installatie. Daarnaast wilde ze dat er een energiepark wordt gevestigd.

Maar de provincie nam de regie over en maakte een eigen bestemmingsplan voor de locatie van de mestvergister en verleende afvalverwerkingsbedrijf en eigenaar Twence een omgevingsvergunning. Daardoor werd de gemeente buitenspel gezet.



"Als donderslag bij heldere hemel kregen we dit zogenoemde Inpassingsplan om onze oren. Dat hadden we bestuurlijk zeker niet verwacht", zei een woordvoerder van het gemeentebestuur. Daarom maakte ze, samen met vele omwonenden, bezwaar tegen dit inpassingsplan en de vergunning.

Provinciaal belang

Ook de Raad van State kwam vandaag met kritiek op het plan van de provincie. Zo wilde ze weten of de provincie wel echt belang heeft bij de mestinstallatie, omdat Overijssel alleen een Inpassingsplan mag inzetten als er sprake is van een provinciaal belang.

Een woordvoerster wees daarbij op het provinciale overschot aan mest dat niet alleen in de gemeente Borne speelt. Verder gaf ze aan dat de verwerking van mest zorgt voor energie.

Twence zette onder druk

Tegenstanders van de mestverwerkingsinstallatie stelden dat Twence de provincie onder druk heeft gezet om het mestoverschot aan te pakken. Dat werd door Twence ontkend.



Volgens het gemeentebestuur van Borne gaat het hier om een relatief klein deel van de afvalstort van Twence. Ze vindt dat de provincie dan ook niet had moeten ingrijpen bij zoiets. "De provincie had dit aan ons moeten overlaten."



Bekendmaking

De Raad stond verder vandaag stil bij de bekendmaking van het Inpassingsplan en de omgevingsvergunning. Volgens bezwaarmaker Ed Mossel is het plan alleen bekend gemaakt via internet, waardoor mensen zonder computer die bekendmaking konden missen en dat is tegen de regels.

De Raad oordeelde dat het zeker is dat het Inpassingsplan en de omgevingsvergunning inderdaad niet in alle bladen in de omgeving van Elhorst Vloedbelt is aangekondigd, maar heeft de provincie waarschijnlijk met alleen de bekendmaking van het internet voldoende gedaan.

Stikstof

Tenslotte zette de Raad ook nog vraagtekens bij de productie van stikstof. Er is een natuurvergunning verleend voor de mestverwerker, maar de vergunningaanvraag is intussen veranderd door Twence. Dat kan zorgen voor meer stikstof. Mogelijk is de verleende natuurvergunning niet meer toereikend en dat zou betekenen dat de mestverwerking weer voor uitstel komt te staan.



De Raad doet binnen enkele maanden uitspraak.