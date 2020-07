Nipt voor de deadline toch een huis voor Almeloos gezin met zes kinderen

Vader Marco beseft dat het raar klinkt. Zijn gezin met zes kinderen van wie er drie extra zorg nodig hebben, dreigt op straat te komen staan en toch weigeren hij en zijn partner Sabrina een handtekening te zetten onder een huurcontract voor een passende woning.

Huurachterstand ex-partner

"Het gaat om geld", zegt hij. "De ex van Sabrina (hij leeft niet meer, red.) huurde tien jaar geleden een huis bij Beter Wonen. Hij bouwde een huurachterstand van drieduizend euro op. Sabrina en hij lagen toen al in scheiding. Zij heeft nooit in dat huis gewoond. Ons gezin heeft niets te maken met die huurschuld, maar Beter Wonen wilde het wel op ons verhalen."

Marjan Nekkers is directeur-bestuurder bij Beter Wonen. Nadat ze gisteren hoorde dat het bezoek van Marco en Sabrina aan haar corporatie op niets was uitgelopen, besloot ze zich er persoonlijk mee te bemoeien. "Omdat er minderjarige kinderen bij zijn betrokken."

Onrecht

Inhoudelijk kan en wil de directeur-bestuurder niet reageren. In algemene zin wil ze wel iets zeggen over de oude huurachterstand waar het gezin mee wordt geconfronteerd. "Voor hen voelt het als onrecht. De ex heeft schulden gemaakt, niet zij. Maar die schuld is gemaakt toen de scheiding nog niet officieel was. Juridisch is het dan zo, dat beide partners er verantwoordelijk voor zijn."

Om toch tot een oplossing te komen, ging Nekkers vanmiddag persoonlijk in gesprek met Marco en Sabrina. Er ligt nu een betalingsregeling waar beide partijen zich in kunnen vinden. Marco en Sabrina verlieten het kantoor van de woningcorporatie met een huurcontract en de sleutel van hun nieuwe woning. "Een hoekwoning van een rijtje", zegt Marco. "Met voldoende slaapkamers voor ons en de kinderen."

De twee zijn opgelucht dat er aan een spannende periode eindelijk een eind is gekomen. "Nu moeten de handjes uit de mouwen", lacht Marco. "We gaan verhuizen en moeten nog heel veel inpakken."