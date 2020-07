Twenterand: 'maak einde aan uitzichtloze situatie voor gedupeerden kanaal Almelo-De Haandrik'

Met de brief sluit de raad zich aan bij een eerdere oproep van bewoners. Vorige week schreven zij in een open brief aan het provinciebestuur dat ze het wachten beu zijn en oproepen tot snelle actie.

Debat schaderegeling

De bewoners en gemeenteraad laten van zich horen naar aanleiding van een debat begin deze maand in de Provinciale Staten over een schaderegeling voor gedupeerden. Er lag een uitgebreid compensatieplan klaar die werd gesteund door alle coalitiepartijen, maar die werd last-minute weer ingetrokken. Uiteindelijk werd ingestemd met een andere, ruimere schaderegeling waarover pas in oktober meer duidelijkheid komt.

Bewoners gaven aan blij te zijn met de ruimere schaderegeling, maar zijn ook bang dat de definitieve regeling daardoor nog lang op zich laat wachten. En nu laat dus ook de gemeenteraad van Twenterand van zich horen. "Bij het debat werd gesold met onze inwoners, om te schamen! Coalitie of oppositie tellen niet in dit soort unieke kwesties."

Duidelijkheid

Eigenlijk zouden gedupeerden voor aanstaande vrijdag te horen krijgen voor welke schaderegeling zij in aanmerking komen, maar enkele aanwonenden zijn al gebeld dat ze langer zullen moeten wachten.

Daarover schrijft de gemeenteraad in haar open brief: "Ook van deze belofte komt dus niets terecht." De partijen roepen de provinciale politiek op snel actie te ondernemen en niet te wachten totdat de schaderegeling bij een volgende vergadering op de agenda staat.

Een gestut huis lang kanaal Almelo-De Haandrik (Foto: RTV Oost)

Schade-experts

Verder gaat de gemeenteraad in haar open brief in op de overweging van de provincie om bij de schade-afhandeling onafhankelijke schade-experts aan te stellen via een Europese aanbesteding. De partijen vinden dat de provincie niet moet wachten op geld uit Europa, maar dat ze dit uit eigen zak moet betalen om ervoor te zorgen dat de schade-afhandeling vlot verloopt.

Daarnaast wil de raad dat er niet wordt gewerkt aan het kanaal, zoals het vervangen van de damwand, zolang er geen goede regeling is getroffen. Ook vragen de partijen de provincie om de bewonerscommissie Kant nog Wal meer te betrekken bij de beslissingen over de schaderegeling. "Wij rekenen op u", sluit de gemeenteraad haar brief af.

Problemen kanaal Almelo-De Haandrik

Ongeveer 350 gezinnen langs het kanaal Almelo-De Haandrik kampen met verzakte huizen, scheuren in muren en ondergelopen kelders. Omdat de problemen aan de woningen vrij snel begonnen nadat het kanaal was uitgebaggerd om het geschikt te maken voor zwaarder scheepvaartverkeer, legden de omwonenden al snel de link tussen de werkzaamheden en de schade aan hun huizen. Maar eind mei werd het veelbesproken onderzoeksrapport gepresenteerd. Daarin een pijnlijke conclusie: het merendeel van de schade aan de huizen is niet veroorzaakt door werkzaamheden in en rondom het kanaal. De provincie Overijssel heeft beloofd de gedupeerden 'niet aan hun lot over te laten'.