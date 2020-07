Man (24) krijgt acht maanden celstraf voor inbraken in Staphorst en Meppel

Een 24-jarige man uit Meppel is veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, voor twee inbraken in Staphorst en Meppel. Ook is hij veroordeeld voor heling, omdat hij een gestolen laptop aanbood bij een winkel in Zwolle.

De man, die al vaker is veroordeeld voor inbraken, brak eind januari in bij een huis in Staphorst. Daar was de bewoner thuis. Die hoorde gestommel beneden en sloot zichzelf op in de slaapkamer. De man maakte uiteindelijk niks buit. Vorig jaar stal hij al vier laptops en een iPad uit een huis in Meppel.

Geldgebrek

De man heeft de inbraken bekend. Hij deed het om aan geld te komen, verklaarde hij in de rechtbank vandaag. Beide keren kwam hij binnen door een raam kapot te maken en op beide plekken zijn sporen van hem gevonden: in Staphorst bloedsporen en in Meppel een handafdruk. Hij heeft de inbraken niet alleen gepleegd, maar wilde twee weken geleden tijdens een rechtszaak niet zeggen met wie hij samengewerkt had.

De man is ook veroordeeld voor heling, omdat hij in september vorig jaar een gestolen laptop aanbood bij een winkel voor tweedehands spullen in Zwolle.

Aangehouden in de rechtbank

De Meppeler werd eind februari aangehouden. Na 38 dagen voorarrest kwam hij onder strenge voorwaarden vrij. Omdat hij zich daar niet aan hield, besloot het Openbaar Ministerie vorige maand hem opnieuw te laten oppakken. Toen was de verdachte ondergedoken.

De man meldde zichzelf twee weken geleden vrijwillig en verscheen met een volle weekendtas voor een zitting bij de rechtbank in Assen. Na die rechtszaak werd hij door politieagenten opnieuw opgepakt.

Het Openbaar Ministerie had één jaar cel geëist tegen de man, die al vaker veroordeeld is voor inbraken. Die straf vond de rechtbank te hoog.