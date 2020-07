Directeur Keolis: "Intrekken concessie kost 260 arbeidsplaatsen"

In een brief (zienswijze) aan de colleges van Gedeputeerde Staten van Overijssel, Gelderland en Flevoland gaat de directie van Keolis nog eenmaal door het stof. Ze vraagt in het 'belang' van reizigers, inwoners en personeel de concessie niet in te trekken.

In de laatste poging de concessie te behouden benoemt Keolis de gevolgen van intrekking van de concessie IJssel-Vecht. Zo zou de twintig procent meer vervoer goed zijn voor het spreiden van de reizigers wat in deze coronacrisis 'de kans op besmettingen verkleint'.

Ook zou het intrekken van de concessie ertoe leiden dat er ruim 260 arbeidsplaatsen minder beschikbaar komen, waarvan 52 voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Daarnaast zou de inzet van elektrische bussen leiden tot een flinke uitstootreductie. Om deze uitstoot te compenseren bij het gebruik van 'normale' bussen, zouden bijna 850.000 bomen (ruim 2.100 hectare) nodig zijn.

'Alleen nieuwe feiten kunnen helpen'

Verantwoordelijk gedeputeerde Boerman liet maandag nog weten dat Keolis met 'nieuwe feiten' moest komen om het voorgenomen besluit tot intrekking van de concessie alsnog in te trekken. Dat besluit kwam 7 juli nadat Keolis zelf naar buiten was gekomen met onregelmatigheden in de aanbesteding.

Het bleek te gaan om 'side-letters' bij de aanschaf van elektrische bussen. Feiten die volgens Boerman, als ze bekend waren bij de inschrijving, hadden geleidt tot uitsluiting van Keolis. Boerman noemde het vals spel.

Directeur Janssen: 'Intrekking te zware maatregel'

Directeur Frank Janssen schrijft in een intern stuk aan zijn personeel dat Keolis gisteren haar 'zienswijze' heeft ingediend. Hij spreekt daarin van een grote fout die de 'relatie zwaar onder druk zet' maar ook dat hij het vertrouwen terug wil winnen en dat dat wat hem betreft kan omdat Keolis 'alle zelfreinigende maatregelen heeft genomen' die wettelijk worden gevraagd.

Janssen: "Wij vinden het besluit van intrekking van de concessie dan ook een te zware maatregel en vragen om een herziening zodat reizigers, inwoners en personeel niet de dupe worden."

Keolis wil 'noodconcessie' rijden

Het lijkt onwaarschijnlijk dat er in de brief 'nieuwe feiten' staan die Boerman nog niet ten tijde van het voorgenomen besluit wist. Hij heeft zich door externe juristen (naast zijn eigen ambtenaren) laten bijstaan en verwacht mag worden dat hij daarmee niet over één nacht ijs is gegaan.

Boerman doet 4 augustus zijn definitieve uitspraak over de concessie. Mocht die inderdaad worden ingetrokken dan is Keolis bereid, zo blijkt uit de brief, om de tijdelijke 'noodconcessie' te gaan rijden.