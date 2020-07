Van der Breggen klaar voor herstart wielerseizoen: "Maar het zal even wennen zijn, dat is zeker"

Zoals voorgeschreven werd ze de afgelopen dagen twee keer getest op corona. "Je kunt alleen maar hopen dat iedereen zich aan de protocollen houdt."

Eerste kilometers

Van der Breggen (30) arriveerde dinsdag in Pamplona waar ze donderdag haar eerste wedstrijdkilometers maakt sinds ze in februari de rittenkoers Setmana Valenciana won. De Emakumeen Nafarroako Klasikoa, de eerste van een drietal koersen, geldt als voorbereiding op de Strade Bianche waarmee op 1 augustus de WorldTour verdergaat. "Je wilt hier gewoon goed zijn, al is de uitslag misschien minder belangrijk. Het zal even wennen zijn, dat is zeker."

Anna van der Breggen komt vanaf deze week weer in actie (Foto: ANP)

Veel Thuis

Van der Breggen beschouwde de wielerloze periode niet als verloren tijd. "Even op adem komen. Je hebt als wielrenner alleen je winterstop en verder gaat het maar door. Natuurlijk waren er zorgen over ieders gezondheid, maar het was ook wel fijn om eens voor een langere tijd thuis te zijn. Zeker ook omdat mijn man (Sierk Jan de Haan) als ploegleider bij Jumbo-Visma normaal ook veel weg is."

Coronatest

Ze weet dat er in Spanje en elders in Europa plaatsen zijn waar corona weer rondwaart. "Maar ik neem aan dat het hier veilig is. Anders zou je niet mogen koersen." In overeenstemming met het UCI-protocol liet ze zich maandag nog een tweede keer testen op corona. "Dat is in Nederland goed geregeld, maar je vraagt je wel af of dat overal zo makkelijk gaat. Tussen ons verblijf hier en de verplaatsing naar Italië zullen we in ieder geval nog een keer getest moeten worden."

Stap voor stap

Tot de dagelijkse routine tijdens koersperiodes behoort nu een gezondheidscheck door de teamarts. "We letten er goed op en er wordt ook verwacht dat je het meteen meldt als je je niet goed voelt. Maar je vraagt je af hoe andere teams ermee omgaan. Ik moet ook zien hoe het seizoen verder gaat. Of er weer koersen uitvallen. Ik kijk bewust niet te ver vooruit, maar beleef het seizoen nu stap voor stap."

De Zwolse in dienst van Boels kijkt uit naar de herstart van het seizoen (Foto: Orange Pictures)

Natuurlijk bestaat het risico dat er een positief coronageval in het peloton is of dat renners net in een gebied zitten dat opeens een risico oplevert. "Ik ben me ervan bewust dat je mogelijk vast komt te zitten in een land of in quarantaine moet. Binnen de ploeg bestaat ook de vrijheid om niet af te reizen. Maar dit is mijn beroep." Dit voorjaar zat ze in een hotel in Dwingeloo toen de Ronde van Drenthe vanwege corona werd afgelast. "Daar moet ik hier nog wel aan denken. Maar je mag aannemen dat ze ons niet voor niets naar hier hebben laten komen. Het is een opluchting dat we weer kunnen fietsen, maar ik geloof het pas als we zijn vertrokken."