Kunstenaar Rob Scholte in OverUIT de Kunst

Begin 2000 besloot Rob Scholte een mediastilte in te lassen. Hij had genoeg van alle vragen en wilde tijd voor zichzelf, zijn gezin en zijn werk. Weer vrij experimenteren, zonder pottenkijkers.

En dit is er dan weer zo een van Rob Scholte: de Embroidery Show in De Fundatie in Zwolle. Borduurwerkjes! Wat moet je daar nou mee? Rob blijkt uit liefde voor een werkje er ooit een van dichtbij bekeken te hebben, nadat hij het voor een habbekrats kocht en realiseerde zich wat het eigenlijk inhield. Welk verhaal er letterlijk achter een borduurwerkje zit. En Ralph Keuning van De Fundatie is altijd in voor anders dan andere tentoonstellingen en kent de magie van het vinden van een grote gemene deler. Of: anders gezegd, Ralph Keuning weet met dit werk, deze door Rob zorgvuldig samengestelde expositie, weer een groot publiek te raken. 'Rob Scholte speelt met copyright', zegt Keuning. Het is een mooi kunstspel.



In deze aflevering van OverUIT de Kunst een gesprek tussen Inga Tjapkes en Rob Scholte uit 2016.

Update 2020: In september 2020 is er weer een imposante tentoonstelling van zijn schilderijen te zien in de Fundatie in Zwolle.



