Voor mekaar in het vliegermuseum in Ommen

“Vliegeren is spelen met de wind”, volgens kunstenaar en eigenaar Riks Simons. “Het liefst zou ik willen reïncarneren als een vogel. Een zee-arend bijvoorbeeld, of een albatros.”

In zijn museum hangen tientallen vliegers in werkelijk alle soorten en maten, bijna allemaal maakt hij ze zelf in zijn atelier. Hij is een kunstenaar in elke vezel van zijn lichaam. Want ‘een cultuur is een fundament, geen ornament.”

Het museum valt onder zijn stichting Space Art. Die organiseert festivals, workshops en lezingen. Voor kinderen doet hij rondleidingen en geeft hij cursus vlieger maken. Want hij merkt dat kinderen in de loop van de tijd een groot deel van hun creativiteit hebben verloren. Zijn doel is om dat weer aan te wakkeren en iets met hen te maken ‘wat het ook echt doet’.



Voor mekaar zie je dinsdag 28 juli vanaf 17.40 uur. Deze uitzending wordt elk uur herhaald. Toch gemist? Kijk dan hier de uitzending terug: www.rtvoost.nl/tv/gemist