Europarlementariër Schreijer doet oproep aan premier Rutte: "Veeg veevoerregel van tafel"

De CDA'er is vandaag in Bilthoven bij het boerenprotest aanwezig, waar ze de boeren ook zal toespreken. Zij kan zich namelijk totaal niet vinden in de maatregel die minister Schouten in het leven heeft geroepen.

Dierenwelzijn

Schouten wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwit toe te staan in veevoer. De boeren kwamen met een tegenvoorstel, maar daar wordt vooralsnog niets meegedaan.

"In Brussel heb ik al vragen over de maatregelen gesteld", vertelt Schreijer. "Er zijn namelijk ook Europese dierenwelzijnsregels waar je je aan moet houden. Het kan toch niet waar zijn dat we de boeren inzetten om de stikstofuitstoot te reduceren?"

'Dat is niet gerechtvaardigd'

"Wat ik intriest vind: de boeren hebben te maken met zware stikstofmaatregelen en bij andere bedrijven wordt dat niet zo in beeld gebracht. Op de A1 kunnen de sjoemelauto’s en alles door blijven rijden. In Noordoost-Twente worden de boeren of onteigend, of moeten wat anders gaan doen. Dit is niet gerechtvaardigd", aldus Schreijer-Pierik.

Ondanks dat de Hengeveldse vraagtekens bij de gehanteerde rekenmethodes zet, is ze het er wel mee eens dat er iets moet gebeuren tegen de stikstofuitstoot. Daarom stelt ze voor dat premier Rutte met de boeren om tafel gaat om tot een geschikte oplossing te komen.