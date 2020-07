Omstander hielp mishandelde agente in Heino: "Die dames konden die man niet aan"

"Ik zag dat die man met zijn ene hand de wapenstok van een agente afpakte en met zijn andere hand een knal uitdeelde. Ik dacht: dit gaat helemaal fout." Twee omstanders hielpen dinsdagmiddag twee politieagentes met het arresteren van een lastige klant die in Heino eerst een taxichauffeur bedreigde, de taxi vernielde en vervolgens twee agentes bedreigde en mishandelde.

Volgens een van de getuigen stond de taxichauffeur al meer dan een uur op de parkeerplaats van een tankstation in Heino. De passagier (een 63-jarige man uit Zwartsluis) was boos, wilde niet betalen voor zijn rit en had bovendien het interieur van de taxi vernield.

"Achter in de taxi zat zo'n coronascherm, dat had hij los getrokken", vertelt een van de omstanders die niet met naam genoemd wil worden. "Ook was de bekleding van een stoel beschadigd." Op internet circuleren beelden van het voorval.

Agente werd belaagd

De gealarmeerde politie stuurde twee jonge agentes naar de melding. Maar, zo zegt de man: "Die konden die man niet aan." Toen hij zag dat de agente door de beschonken passagier belaagd werd, greep hij in.

"Hij kreeg na de klap pepperspray in zijn gezicht gespoten. Toen wilde hij eerst op een wankel paaltje bij de brievenbus gaan zitten. Daarna liep hij weer richting de taxi en wilde achter het stuur stappen. Ik dacht: dat moet niet gebeuren."

'Jij gaat niet met die auto weg'

"Toen ben ik er meteen naartoe gerend, hij zat al bijna achter het stuur", vervolgt de man. "Ik zei: jij gaat niet met die auto weg. Ik heb één van zijn armen uit de auto getrokken en gevoeld of er nog een sleutel in het contact van de auto zat. Gelukkig was die er al uit. Vervolgens hem ik hem samen met een andere getuige en de twee agentes uit de auto getrokken. Ik riep: nu, boeien om!"

De man werd uiteindelijk gearresteerd. De taxichauffeur heeft aangifte van vernieling en bedreiging gedaan, de agentes deden aangifte van mishandeling en bedreiging.