Kleurrijke kunstenares José opent in coronatijd galerie in Ootmarsum: 'Ik wil positiviteit uitstralen'

Het is toch wat behelpen, zegt ze. Want door corona kan niet iedereen zomaar haar galerie aan de Dwarsstraat binnen komen wandelen. "Het is hier inderdaad niet zo heel groot. Aan de andere kant: de etalage is erg breed, waardoor mensen in eigenlijk één oogopslag wel kunnen zien wat hier zoal hangt. En dan kunnen er één of twee mensen tegelijk naar binnen."



De Heinose heeft in de loop der jaren een heel eigen stijl ontwikkeld. Haar doeken vallen vooral op vanwege de driedimensionale uitstraling. "Ik gebruik veel kleuren, in meerdere lagen over elkaar heen. Dat maakt het qua techniek bijzonder."

Positief ingesteld

Gezichten, landschappen, lieflijke taferelen van mensen die gezellig met elkaar verpozen. "Kleurrijk, vrolijk. Dat is wat ik met mijn schilderijen wil uitstralen. Ik ben positief ingesteld. En wil vooral dat mensen er blij worden van mijn werk. Dat mijn schilderijen een meerwaarde betekenen voor het interieur."

Werk van José Reuvekamp (Foto: RTV Oost/Oene Loonstra)

In de korte tijd dat ze nu haar galerie (geopend op donderdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur) heeft geopend, heeft ze al heel wat reacties gehad. "En allemaal positief. Gelukkig maar. Ik stapte blanco in dit avontuur. Onder het motto: ik zie wel. Maar ik heb intussen al wat werken verkocht en opdrachten binnengekregen."

Werk in buitenland

Haar werk hangt overigens niet alleen in Nederland. "In Duitsland en Zwitserland, maar ook in Londen. In het laatste geval ging het om een particulier, die tijdens een expositie een schilderij van mij van een paard had gezien en dat heeft gekocht."

Les geven

In haar woonplaats Heino geeft ze ook schilderlessen. "Op een gegeven moment aan vier, vijf groepen. Maar door corona kwam dat ineens helemaal stil te liggen. Intussen komen er voorzichtig weer groepen te komen, maar op den duur hoop ik dit weer helemaal op te kunnen pikken. Ik vind het leuk om mensen les te geven en ze ertoe te bewegen dat ze gaan schilderen."