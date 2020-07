Opleving coronavirus zorgt niet voor paniek bij GGD IJsselland: "Aardig in beeld"

Het RIVM meldde gisteren dat er afgelopen week 987 nieuwe personen gemeld zijn die positief testen op corona. Dat is bijna twee keer zoveel als vorige week. Steeds vaker wordt er gesproken over een 'tweede golf'. Volgens Henzen zijn mensen alert als er bron- en contactonderzoek wordt gedaan. "Mensen laten zich dan testen. Toen de maatregelen werden versoepeld, was er wel de verwachting dat er een stijging zou zijn."

Meer maatregelen?

Onder andere in Wanneperveen is het aantal besmettingen toegenomen. "Er is geen reden tot zorg", vertelt Henzen. "Het is een klein clustertje. Er is geen reden voor meer maatregelen. We hebben het idee dat we het aardig in beeld hebben." Ze roept iedereen wel op zich aan de regels te houden, zoals het anderhalve meter afstand houden en het wassen van handen.

Ook minister Ferd Grapperhaus van Justitie riep op een persconferentie op om alert te blijven. "Dit is een ernstige waarschuwing voor iedereen die denkt: het kan wel weer."

Jongeren

De grootste stijging is waarneembaar bij mensen tussen de 20 en 30 jaar. Op straat in Hengelo maken jongeren zich niet al te druk om de toename. "Ik ga weer gewoon naar de stad en met vriendinnen op het terras zitten", vertelt één van hen. Een ander vindt dat de maatregelen lang genoeg geduurd hebben. "Je kunt nu niet in quarantaine blijven en afstand houden."