Flatbewoners Pieter Steynstraat Zwolle mogen hun balkon weer op

Het gaat om de balkons aan de achterzijde van de flats. Het stutten is een tijdelijke oplossing, zodat de bewoners het in de zomer niet zonder hun balkons hoeven doen. Ondertussen is een onderzoek gestart naar wat er precies aan de hand is. "Dat moet laten zien welke vervolgstappen we moeten nemen voor een definitieve oplossing", vertelt Mirthe Poortinga van woningcorporatie SWZ. Hoe lang dat allemaal gaat duren, staat nog niet vast.

Schilderbeurt

Tijdens een schilderbeurt kwam aan het licht dat de constructie van de balkons niet meer voldoen aan de eisen van nu. Mogelijk zouden ze onveilig zijn. Om ongelukken te voorkomen, kregen de flatbewoners vorige week een brief waarin stond dat ze per direct niet meer hun balkon op mochten. Er werd gedacht dat het balkonverbod mogelijk de hele zomer zou kunnen duren. Door de tijdelijke oplossing is dat niet meer het geval.

De flats aan de Pieter Steynstraat zijn gebouwd eind jaren vijftig van de vorige eeuw. Bewoners van andere flats uit dezelfde bouwperiode hoeven zich geen zorgen te maken, zo laat SWZ aan RTV Oost weten. De bouwconstructies die zijn gebruikt verschillen. Bij onderhoudsbeurten wordt er altijd naar de staat van de balkons gekeken. Nergens zijn er vergelijkbare problemen aan de orde zoals nu in de Pieter Steynstraat.