PvdD-fractievoorzitter Ouwehand biedt excuses aan voor tweet over boer Roetert uit Wesepe

Ouwehand en Roetert hebben gedachten uitgewisseld over de toekomst van de landbouw. "We vonden verschillen maar ook gezamenlijke grond. Mooie basis om over in gesprek te blijven!"

'Verbinding zoeken'

Melkveehouder Roetert is blij met de excuses van Ouwehand. "Het was een goed gesprek. We verschillen van mening, maar we hebben beide ons punt kunnen maken. Het is gelukt om verbinding te zoeken en ik heb er een heel goed gevoel aan overgehouden. Ik hoop dat het nu over is en dat iedereen weet dat er niks verkeerd is gedaan."

Roetert baalde afgelopen weekend flink van de 'suggestieve' tweet van Ouwehand. "Ik ben aan de schandpaal genageld", vertelt hij toen.

Ook belangenvereniging LTO Noord is blij met deze uitkomst. "Het was moedig van Ouwehand om in gesprek te gaan met deze boer. De emoties waren vooraf hoog, maar tijdens het gesprek zijn beide partijen tot elkaar gekomen", zegt Rudie Haarman, vicevoorzitter van LTO Noord afdeling Salland. "Wel hoop ik dat dit een les is voor politici: check eerst hoe het echt zit voordat je een tweet plaatst. Daarmee bespaar je een boel leed bij boeren en burgers."