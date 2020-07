Wat vind jij: Ik ben geschrokken van de nieuwe coronacijfers

Vooral in het westen en zuiden van het land laait het virus weer op, maar ook in Steenwijkerland is een piek in het aantal besmettingen waarneembaar. Maar nee, zegt de GGD IJsselland: "Dit is nog niet verontrustend."



Er is geen reden voor meer maatregelen, stelt de GGD. "We hebben het idee dat we het aardig in beeld hebben." Maar zij benadrukken wel dat de anderhalve meter en handen wassen van groot belang blijven. Woorden die ook minister Ferd Grapperhaus tijdens zijn speciaal ingelaste persconferentie bleef herhalen. En ja, dat is ook niet voor niets - mensen lijken daar steeds meer moeite mee te hebben.



