Tachtig watertappunten in Overijssel, maar politiek en GGD willen er veel meer

Door Rutger Borgerink en Jaap Even

Drinkwater dat in het park, bij school of op het station beschikbaar is via watertappunten: je ziet het steeds vaker. Zo plaatste de NS de afgelopen twee jaar op negentien Overijsselse treinstations een waterpunt. In de hele provincie zijn ruim tachtig van die openbare waterpunten, blijkt uit een inventarisatie van RTV Oost:

'Verdubbel het aantal punten'

Renilde Huizenga, Statenlid van D66 Overijssel, tapt zelf regelmatig haar flesje vol. Ze pleit voor een verdubbeling van het aantal watertappunten in de provincie. Minimaal 160 punten dus.

"Het is de laatste jaren heel erg droog en ook warm", zegt Huizenga. "En in de zomer zijn mensen aan het recreëren in het gebied. In de stad kun je nog wel iets organiseren, maar als je buiten de stad bent zou het heel mooi zijn voor sporters, maar ook recreanten, dat ze gewoon hun waterfles kunnen vullen."

Renilde Huizenga pleit voor verdubbeling van het aantal watertappunten in Overijssel (Foto: RTV Oost)



GGD juicht het toe

Ook bij de GGD zien ze graag veel meer van die openbare waterpunten. "Dat juichen we zeker toe. Water is heel gezond voor mensen. We bestaan zelf voor een groot deel uit water en het is natuurlijk een heel goede dorstlesser", zegt Judith Waleczek, adviseur gezondheidsbevordering van de GGD Twente.

Als het aan de GGD ligt, komen er vooral ook meer watertappunten op schoolpleinen. "Je moet kinderen al vroeg leren om water te drinken. Als je kinderen een gezonde leefstijl mee wilt geven, past waterdrinken daar heel goed in. Jong geleerd, is oud gedaan", zegt Waleczek.

"Bovendien hebben scholen toch steeds meer een centrale rol in een wijk. Kinderen of wandelaars kunnen dan ook buiten schooltijden een flesje water tappen."

Judith Waleczek, adviseur gezondheid bij de GGD Twente (Foto: RTV Oost)



Kosten waterpunten

Knelpunt in de aanleg van de waterpunten zijn de kosten: die lopen met duizend tot vierduizend euro per punt al snel in de papieren. Daar komen de onderhoudskosten nog bij.

Statenlid Huizenga wil dat de provincie bijspringt om gemeenten en particuliere initiatieven te helpen financieren. Ze dient daarover na de zomer een motie in. "Want ik vind wel dat wij als provincie hierin een rol kunnen hebben. Maar dan wel samen met partijen zoals gemeenten en bedrijven."

Huizenga pleit concreet voor een stimuleringsregeling vanuit de provincie. "Zodat mensen het eerder gaan doen. Dat ze een bijdrage krijgen vanuit de provincie of de gemeente en dat ze dus eerder in staat zijn om zo'n punt te plaatsen. De gedeputeerde gaf onlangs aan dat er kort na de zomer overleg is met verschillende partijen over maatregelen bij hitte, droogte en wateroverlast."

Subsidieregeling vanuit overheid

In september komt er overigens een landelijke subsidieregeling vanuit het ministerie van VWS. Die subsidieregeling is specifiek bedoeld voor scholen. Zij kunnen dan een financiële bijdrage krijgen voor de aanleg van een watertappunt.

Benieuwd naar het dichtstbijzijnde watertappunt bij jouw in de buurt? Bekijk de kaart hierboven in het artikel.

Verantwoording Het overzicht van de watertappunten in de provincie is gebaseerd op basis van aangeleverde informatie van alle Overijsselse gemeenten en informatie van de NS. Particuliere initiatieven of initiatieven bij (hoge)scholen, die niet bij de gemeente bekend zijn, zijn niet in het overzicht opgenomen.