Verbod op omstreden pedohandboek na Twentse lobby

Er komt een wettelijk verbod op het omstreden 'pedohandboek'. Dat blijkt uit een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Wie het boek verspreidt, aanschaft of in het bezit heeft, hangt een celstraf van vier jaar boven het hoofd.

Het wetsvoorstel is een gevolg van langdurige lobby door de stichting Strijd Tegen Misbruik van oud-Glanerbrugger Marcel Jeninga en de Hengelose jurist Yme Drost.

Dat het verbod er zou komen, was overigens al duidelijk nadat de Tweede Kamer in februari instemde met het wetsvoorstel. Vervolgens heeft Grapperhaus samen met het Openbaar Ministerie onderzocht of het bezit van een pedohandboek als 'zelfstandig feit' strafbaar kan worden gesteld.

Voedingsbodem

Daarop is nu in het wetsvoorstel vastgelegd dat er maximaal vier jaar celstraf op staat. Het pedohandboek brengt kinderen in gevaar omdat het een voedingsbodem is voor de kindermisbruiker die zijn slag wil slaan, aldus de bewindsman in zijn wetsvoorstel.



Volgens Grapperhaus vergroot het pedohandboek de kans dat mensen, die een voorkeur hebben voor minderjarigen, daadwerkelijk in de fout kunnen gaan: "Kinderen hebben recht op een veilige omgeving om op te groeien. Het is gruwelijk en onacceptabel dat - veelal via het darkweb van het internet - mensen bezig zijn om adviezen te delen hoe ze kinderen kunnen misbruiken. Dat heeft onmiskenbaar een drempelverlagend effect om de kwaadaardige handelingen daadwerkelijk te verrichten."

Opgelucht

Marcel Jeninga reageert enorm opgelucht: "We hebben het eindelijk voor elkaar. Het is ook te gek voor woorden dat er zoiets bestaat als een pedohandboek, waarin pedoseksuelen elkaar allerlei tips geven hoe ze moeten toeslaan en hoe ze hun sporen kunnen uitwissen. Het is een goede zaak dat de minister dit nu strafbaar stelt."

Marcel Jeninga lanceerde destijds de stichting nadat zijn dochtertje slachtoffer werd in de spraakmakende ontuchtaffaire rond buurman Geert B. Deze B. werd niet alleen veroordeeld wegens ontucht, maar ook voor de lustmoord op Semiha Metin uit Deventer.