'Kerstmoord' Chantal de Vries blijkt opgenomen door bewakingscamera

Chantal en haar aanvaller komen volgens de buurtbewoner amper in beeld, maar het is wel duidelijk hoorbaar dat de man haar te lijf gaat. Niet alleen het gegil van het slachtoffer is te horen, maar ook de getuige die Chantal te hulp wilde schieten en vervolgens slaags raakt met de aanvaller. Te horen is hoe de man het uitschreeuwt als de aanvaller probeert om met zijn duimen de ogen uit de kassen van de getuige te drukken.

Onduidelijk is nog of justitie de geluidsopnamen zal inbrengen tijdens het strafproces. Justitie kan dit doen door de opnamen af te spelen in de rechtszaal, maar ook door eventueel de transcripties in te brengen als bewijs. Het Openbaar Ministerie wil niet reageren.

Reacties advocaten

Bas Pernot, advocaat van de nabestaanden, zegt niet op dit specifieke geval in te willen gaan. "In z'n algemeenheid kan ik alleen zeggen dat het vaker voorkomt dat justitie nabestaanden vooraf informeert als er beeld- of geluidsopnamen tijdens een rechtszaak worden afgespeeld."

"Juist om te voorkomen dat ze tijdens het proces voor verrassingen komen te staan. Maar wat deze zaak betreft, ga ik daar verder niet op in." Ook advocaat John Keupink, de raadsman van de verdachte, weigert commentaar.

Meer videobeelden

De 27-jarige Chantal werkte afgelopen kerstavond in grand-café De Twee Wezen en liep na afloop naar haar auto, die geparkeerd stond aan de Hampshire. Daar werd ze overmeesterd door haar belager. Het slachtoffer werd met meerdere messteken omgebracht. Justitie vermoedt bovendien dat de man heeft geprobeerd de Almelose te verkrachten, zo bleek tijdens een voorbereidende rechtszitting.

Beelden van beveiligingscamera's - op meerdere plekken langs de route die het slachtoffer van het café naar haar huis liep - speelden overigens een belangrijke rol in het rechercheonderzoek. Op de beelden waren zowel het slachtoffer als de verdachte te zien.

Bedenktijd

Aan de hand van de beelden werd recent nog een zogenoemde schouw gehouden. Dat gebeurde op initiatief van het Openbaar Ministerie, dat daarmee vooral duidelijk wilde maken dat de verdachte het slachtoffer over langere tijd heeft gevolgd. Justitie wil daarmee straks tijdens de rechtszaak aantonen dat de verdachte niet in een opwelling heeft gehandeld. Tijdens de achtervolging had hij immers meerdere momenten om zich nog te bedenken voordat hij Chantal aanviel, zo stelt justitie.



De verdachte verblijft momenteel in het Pieter Baan Centrum voor psychiatrisch onderzoek. Hij moet zich eind september voor de rechter verantwoorden.