Honderd nieuwe deelscooters in Enschede: "Positief, maar zorgen over parkeergedrag”

Enschede telt sinds vorige week ruim honderd elektrische deelscooters. Het ‘duurzame’ initiatief wordt geprezen door politiek en inwoners, maar er is al wel flinke irritatie over het parkeergedrag. De appelgroene scooters worden overal neergezet: pontificaal op de stoep, middenin een park of voor iemands woning.

Via een speciale app kun je sinds kort een deelscooter huren in Enschede. Het bedrijf Go Sharing heeft, in navolging van steden als Eindhoven en Rotterdam, zo’n honderd scooters verdeeld over de Overijsselse stad. Na het inscannen van je rijbewijs en het invoeren van andere persoonlijke gegevens, kun je gaan ‘touren’ op de scooter.

“Het is heel positief dat ondernemers onze stad weten te vinden met nieuwe initiatieven”, reageert René Kreeft, fractievoorzitter van VVD Enschede. En: “De gedachte vanuit duurzaamheid is goed”, zegt Ayfer Koç van het CDA.

Irritatie over parkeergedrag

Het initiatief op zichzelf kan dan ook rekenen op positieve reacties, maar de irritatie groeit over het parkeren van de appelgroene scooters. “De scooters worden maar lukraak overal neergekwakt”, zegt Jan Willem Everink van de PVV. “Ik hoorde het verhaal van een vrouw die niet verder kon lopen met haar rollator, omdat de scooter de hele stoep had gebarricadeerd.”

“We moeten inderdaad goed kijken hoe de overlast van het parkeren zich verder gaat ontwikkelen”, zegt Barry Overink van Burgerbelangen, de grootste partij in Enschede. “We zien dit deelvervoer als een goede ontwikkeling, maar ik kan me ook voorstellen dat we op den duur aanvullende regels moeten gaan stellen.”

Vooral jongeren

De elektrische deelscooter is bedoeld om inwoners uit de auto te krijgen. “Maar ik vraag me af of die doelgroep de scooter ook daadwerkelijk gebruikt. Ik zie nu toch vooral jongeren rijden op de scooters”, zegt Ayfer Koç (CDA).

Bij de gemeente Enschede zijn al meerdere vragen binnengekomen over de nieuwe deelscooters. De gemeente benadrukt dat voor de huurscooters dezelfde regels gelden als voor andere brom- en snorfietsen: namelijk dat zo’n voertuig geen stoep of weg mag barricaderen.

Go Sharing: duidelijke regels

Verhuurbedrijf Go Sharing stelt dat het er alles aan doet om parkeeroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. “Als je een scooter wilt huren, word je duidelijk gewezen op de regels”, zegt CEO Raymon Pouwels. “Ook moet er na gebruik een parkeerfoto worden gemaakt, die wij dan weer beoordelen.”

Pouwels stelt dat ruim honderd nieuwe scooters in het Enschedese straatbeeld ook ‘wennen’ is. “Het is een verandering van mobiliteit. We denken vaak alleen maar aan de auto. Als je links een verroeste fiets ziet die daar al drie jaar staat en rechts zie je een groene scooter van ons, dan wordt er over die scooter geklaagd.”

Klachten over scooters die de stoep blokkeren, zegt Go Sharing desalniettemin serieus te nemen. “We hebben achttien uur per dag iemand die rondrijdt in de stad en scooters weer netjes neer kan zetten. Maar we blijven gebruikers ook duidelijk aanspreken op hun parkeergedrag.”

Uitbreiding naar Hengelo Ruim duizend aanmeldingen van nieuwe gebruikers kreeg Go Sharing in de eerste week. “De deelscooters zijn al een groot succes in Enschede”, zegt CEO Raymon Pouwels. Nog dit jaar wil het bedrijf uitbreiden naar Hengelo. “En wellicht naar meer omliggende gebieden."