Fraaie geste van hoofdsponsor Pure Energie aan FC Twente: "Verruimt financiële mogelijkheden"

"Wij zijn trots om te kunnen melden dat we met TOTO overeenstemming hebben bereikt over een partnership van drie jaar. Het is mooi dat we een landelijke partij met dergelijke uitstraling hebben kunnen binden aan de club", zegt algemeen directeur Paul van der Kraan over de recent afgesloten overeenkomst.

Dankbaar

TOTO is de komende drie jaar met een mouwbadge zichtbaar op het shirt van FC Twente. Hoofdsponsor Pure Energie levert die ruimte in. "We zijn hoofdsponsor Pure Energie dankbaar dat zij de positie op de mouw beschikbaar stelt voor het partnership met TOTO", aldus Van der Kraan.

"We kunnen FC Twente helpen door onze positie op de mouw vrij te geven. Met TOTO heeft FC Twente een extra sponsor die de financiële mogelijkheden van de club verruimt. We zijn niet alleen sponsor, maar ook fan van de club. Daarom hebben we dit in overleg met de club mogelijk gemaakt", vult Marcel Bovenmars aan, de directeur van Pure Energie.

Trots

Sam Depoortere, Business Director bij TOTO, is content met de nieuwe samenwerking tussen de aanbieder van sportweddenschappen en FC Twente. "Een club die zo veel mensen beweegt, die gesteund wordt door zo’n trouwe supportersschare daar voelt Koning TOTO zich thuis. TOTO is trots de nieuwe sponsor van FC Twente te zijn."