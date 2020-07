Veiligheidsregio IJsselland trekt de teugels aan: 'We gaan coronaregels strenger handhaven'

Aanleiding voor dat besluit is het statement van minister Ferd Grapperhaus. Hij meldde gisteren dat de toename van het aantal coronabesmettingen een waarschuwing is en dat het van belang is dat de maatregelen worden opgevolgd.

"In Veiligheidsregio IJsselland zien we echter dat de grenzen vervagen en dat de noodzaak van het opvolgen van de maatregelen af lijkt te nemen. Dit kan de samenleving zich nu niet veroorloven, en daarom zal de politie in samenwerking met de gemeenten strenger op gaan treden."

Meer ruimte

Met de huidige coronamaatregelen, die steeds meer ruimte bieden, gaat de overheid uit van eigen verantwoordelijkheid. De veiligheidsregio concludeert uit de 'corona-opleving' dat strengere controles, in het bijzonder rondom de horeca, nodig zijn.



Waarnemend voorzitter Rob Bats: "Als overheid hebben we tijdens de coronacrisis ruimte geboden voor onze inwoners en ondernemers, maar deze ruimte is niet vrijblijvend. De toename van het aantal besmettingen in ons land dwingt ons om extra alert te zijn. We kunnen in deze fase niet volstaan met een waarschuwing wanneer we zien dat de regels niet langer in acht genomen worden. Daarom zullen politie en gemeenten in het komende weekend de teugels strakker aantrekken en handhaven bij overtredingen."



Noodzakelijk

Grapperhaus roept in zijn statement op alert te zijn, de anderhalvemeterregel in acht te nemen en drukte te vermijden. Dit wordt onderschreven door de politie en de gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland. In diverse plaatsen in de regio is het, met name in de horeca, te druk.

Aanspreken, waarschuwen en wijzen op het belang van de maatregelen werkt in veel gevallen niet, meent de veiligheidsregio. "Dat is een zorgwekkend signaal, en met het vervagen van deze maatschappelijke grenzen neemt ook de noodzaak van het handhaven toe."



Extra controles

In het komende weekend zal in de IJssellandse gemeenten strenger opgetreden worden tegen overtredingen in de horeca. Dit doen de gemeenten in samenwerking met de politie. Ook zullen boa’s ingezet worden voor extra controles.