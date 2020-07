Ziekenhuis MST wil erkenning als medisch-technisch centrum

Het ziekenhuis MST in Enschede wil erkenning als medisch-technisch centrum. Het MST is volgens bestuursvoorzitter Sophia de Rooij een 'voorbeeldziekenhuis' voor de wijze waarop techniek en zorg aan elkaar worden verbonden. Alleen krijgt het MST daar geen extra geld voor.

Het MST geldt nu als 'topklinisch ziekenhuis' maar heeft de ambitie uitgesproken om 'academisch ziekenhuis' te willen worden. In het programma Groot Onderhoud op Radio Oost stelt De Rooij die ambitie bij. "Ik wil eigenlijk iets anders. Ik zie meer in een erkenning van ons als medisch-technisch centrum."

Extra bijdrage

Het MST kan zich volgens De Rooij - mede door de aanwezigheid van een eigen onderzoeksinstituut - meten met academische ziekenhuizen. "We bieden voor dertig procent academische zorg en samen met de Universiteit Twente doen we veel om zorg en techniek met elkaar te verweven. Wij doen onderzoek, leiden mensen op en zijn een voorbeeld-ziekenhuis voor technologische vernieuwing en digitale zorg, maar krijgen hier geen erkenning voor."

De acht academische ziekenhuizen in Nederland krijgen tientallen miljoenen euro's extra voor de zorg die ze verlenen aan mensen die niet in reguliere ziekenhuizen terecht kunnen. De Rooij: "Onze manier van werken betalen we uit de kleine marges, maar ik zou er graag ook een extra bijdrage voor willen."

Verbondenheid

De Rooij is sinds februari vorig jaar werkzaam voor het MST. Eerder werkte zij bij het AMC in Amsterdam en het UMCG in Groningen. "Ik heb bewust voor Twente gekozen, omdat dit een gebied is waar mensen zich met elkaar verbonden voelen. Voor de zaken in de zorg die ik wil bereiken is dat belangrijk. Bovendien is de aanwezigheid van de Universiteit Twente belangrijk." De Universiteit Twente heeft een studierichting Technische Geneeskunde.

Tweede coronagolf

De afgelopen vier maanden stonden grotendeels in het teken van corona. Het was een kwestie van 'alle hens aan dek' en het MST kreeg zelfs hulp van medisch personeel van Defensie. "Het was intensief, maar tegelijk leer je zo goed de organisatie en de kwaliteiten van mensen kennen. We hebben veel emoties met elkaar gedeeld", blikt De Rooij terug.

Volgens haar komt er zeker een tweede coronagolf in Nederland. "We zitten in een interbellum. Het kan dit najaar in combinatie met het seizoen ook een zware griepgolf worden maar we moeten er echt rekening mee houden."

Het aantal coronabesmettingen neemt ook toe doordat veel mensen de voorzorgsmaatregelen, zoals de anderhalvemeterrichtlijn, niet in acht nemen. "Dat is extra verdrietig, vooral omdat ik straks een extra beroep moet doen op onze medewerkers als dit zo doorgaat."

Bijtanken

Volgens voorzitter Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care is het personeel op de ic's van de ziekenhuizen nog niet klaar voor een tweede golf. De Rooij: "Ik ben blij dat onze medewerkers nu even kunnen bijtanken. We hebben een zware tijd gehad en dat heeft er ook in de eigen omgeving ingehakt. Maar we zijn er klaar voor. We zijn druk bezig ons 'covid-ziekenhuis' nog beter in te richten, met meer ic-bedden en flexibele capaciteit."

Buffer

Met de ziekenhuizen ZGT (Hengelo/Almelo) en SKB (Winterswijk) is een regionaal ic-plan opgezet waarbij afgesproken is dat het MST als buffer fungeert zodat de reguliere zorg in de regio zo lang mogelijk door kan gaan. "Tijdens de eerste golf werden veel niet-urgente afspraken en behandelingen uitgesteld. Dat doen we niet meer. Het is één van de lessen die we hebben geleerd."

Het hele interview is hier te luisteren en via de podcast.