Het is veel te stil in Dwarsgracht, zonder gondelvaart

Waar een klein dorp groot in kan zijn: met amper 150 inwoners zorgt Dwarsgracht elk jaar weer voor een drijvend spektakel voor duizenden toeschouwers. En dit jaar had helemaal een klapper moeten worden. Maar op dag dat het hele dorp feest had moeten vieren is het nu uitgestorven.

Vriendengroepen

In de schuur waar anders aan de gondel wordt gewerkt knutselen broers Thijs en Henri Smit nu wat aan een motor. Met een stel vrienden en familieleden vormen ze de Polderboys, een bouwgroep die vaak in de prijzen valt. Maar nu even niet. Een groot deel van de vrienden is op vakantie, iets want andere jaren ondenkbaar was, eind juli.

Henri mist wel het samen bouwen aan de gondel: "De avond zelf is natuurlijk hartstikke mooi, maar voor de gondelbouwers zijn de weken ervoor toch het leukst, het samen bedenken en bouwen. Dan heb je ook een reden elkaar weer wat vaker op te zoeken. Die gezelligheid mis ik nu wel het meest."

Vriendengroep de Polderboys bouwt aan de gondel in 2019 (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

"Het is maar een feestje" Voorzitter Feitze Leemburg heeft al wel een tijd aan het idee kunnen wennen: "Het kan gewoon niet, dat begrijpt iedereen. En voor de mensen die ziek zijn geworden of een dierbare hebben verloren is het natuurlijk het allerergst. Voor ons is het alleen maar een feestje dat niet doorgaat". "Maar het voelt toch wel raar om hier zo alleen langs de gracht te staan, waar vorig jaar nog drommen mensen stonden. De mensen hier missen nu ook het onderlinge contact, de saamhorigheid van het samen bouwen, en dat is juist wat de gondelvaart zo mooi maakt hier". De gondelvaart trekt duizenden bezoekers (Foto: RTV Oost Jolande Verheij) Alles uit de kast De grote plannen voor de jubileumeditie komen volgend jaar weer uit de kast, belooft Leemburg: "24 juli 2021, noteer die dag, dan gaan we er echt een geweldig spektakel van maken. Tenminste, als evenementen dan wel mogen. Maar daar gaan we uit, dat kan niet anders".