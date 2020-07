Maximale tbs-verlenging dreigt voor Glanerbrugger die Bornse wijkagent bruut neerstak

De tbs van een 37-jarige man uit Glanerbrugger, die in april 2013 een wijkagent in Borne neerstak met twee aan elkaar gebonden messen, moet met twee jaar verlengd worden. Dat eist de officier van justitie voor de rechtbank in Almelo.

De wijkagent moest de uit de man ophalen uit de woning van zijn broer aan de Von Bönninghausenstraat in Borne. De man had zich daar verstopt, nadat hij was weggelopen uit een psychiatrische kliniek in Enschede. Daar was hij gedwongen opgenomen.

Negen keer

De man wilde niet terug naar de kliniek en viel de wijkagent aan met twee messen als die de deur van de woning opendoet. Negen keer stak hij in op het slachtoffer voordat hij op de vlucht sloeg. De agent bleef zwaargewond achter. De dan 30-jarige dader werd uren later in zijn eigen woning in Glanerbrug aangehouden.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum concludeerden dat de man in een psychose verkeerde tijdens de steekpartij en daardoor volledig ontoerekeningsvatbaar was. Sinds 2014 zit hij in een kliniek in Groningen.

Rommelen met medicijnen

Tijdens de zitting werd duidelijk dat de behandeling van de man nog niet soepel verloopt. De man, die zich in het verleden ook al verzette tegen het gebruik van medicatie om zijn stoornissen te onderdrukken, rommelt met de medicijnen die hij krijgt. Sinds maart dit jaar is daarom gekozen voor het toedienen van dwangmedicatie.

De kliniek raadt de rechtbank aan de tbs met de maximale termijn van twee jaar te verlengen. Als dat niet gebeurt, is het risico groot dat de man opnieuw in een psychose belandt en iemand aanvalt groot.

De uitspraak in deze zaak is over twee weken.