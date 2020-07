Twentse coronacijfers blijven laag, maar alertheid blijft geboden

Plaatsvervangend voorzitter Arco Hofland: "Eigenlijk hebben we de afgelopen tijd topsport bedreven en dat houdt ook een sporter niet altijd vol."

"Maar na enige verslapping, we mogen weer naar de terrassen en lijken ons soms minder aan de afspraken te houden, moeten we weer terug naar dat hoge niveau. Dat betekent dus houden aan die anderhalve meter afstand, niezen in de elleboog en de handen bijna kapot wassen."

Niet strenger handhaven

Ook in Twente maakt de Veiligheidsregio zich zorgen over een mogelijke tweede golf van besmettingen. Anders dan in de regio IJsselland, waar strenger gehandhaafd wordt, blijft het in Twente hetzelfde. Hofland: "De handhavers zijn en blijven alert zoals ze dat de hele tijd al zijn."

"Het verst hebben we tot nu toe moeten gaan bij een winkel in Twente. Daar werden steeds alle regels niet nageleefd en de verantwoordelijkheid werd bij de klanten gelegd. Na een aantal boetes en de dreiging dat de winkel moest sluiten, gaat het nu weer goed."

Mondkapjesplicht of niet?

De discussie over de mondkapjes volgt Hofland op de voet. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en zijn Amsterdamse collega Femke Halsema willen dat het kabinet onderzoek doet naar het verplicht stellen van het dragen van een mondkapje buitenshuis.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, vindt het een onverstandig idee om op korte termijn een mondkapjesplicht in openbare ruimtes in te voeren.

'Zaak van kabinet'

Volgens Hofland zegt de discussie op zich ook al iets: "Het geeft vooral aan dat we nog scherper naar elkaar moeten zijn en elkaar moeten wijzen op de afspraken, zoals op die anderhalve meter afstand. Als we dat niet doen, zou het kunnen dat de mondkapjes verplicht moeten worden."

Maar volgens Hofland is het niet aan de regionale Veiligheidsregio's om dat te beslissen. "Dat is een zaak van het kabinet."

Goede cijfers

In Twente zijn er in de afgelopen twee weken tien besmettingen bijgekomen en geen enkele ziekenhuisopname. En dat is een heel goed cijfer volgens Samantha Dinsbach, directeur van de GGD Twente: "Deze cijfers zijn voor iedereen in te zien op de website Twentesgezondheidsverkenning."

"Hoe het komt dat in andere delen van het land het aantal besmettingen weer stijgt en hier niet, is niet helemaal duidelijk, maar het zou te maken kunnen hebben dat in Twente de mensen minder dicht op elkaar wonen. En misschien houden we ons beter aan de afspraken."

Op vakantie

Het worden wel spannende weken, want toeristen uit de rest van het land komen naar Twente en veel Twentenaren zelf gaan naar het buitenland. "Zeker als je op vakantie gaat naar landen met meer besmettingen moet je voorzichtig zijn."

"Voel je je ziek? Dan altijd laten testen en dat kan ook in het land waar je op vakantie bent. Wat heel belangrijk is om dan thuis, of in de tent, te blijven totdat je de uitslag van de test hebt gekregen."