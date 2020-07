Duif teistert Plechelmusbasiliek Oldenzaal

Sinds maandag bivakkeert een duif in de kerk, door het enige raampje zonder gaas is die waarschijnlijk met twee soortgenoten naar binnen gekomen. Waar de andere duiven weer een uitgang hebben gevonden, wil de laatste duif maar niet weg.

Duivenpoep funest

Koster Hofste klapt in zijn handen: “Nee hoor, hij blijft gewoon zitten en reageert niet.” De duif is inmiddels door de kerk gefladderd en zit op het net gerestaureerde orgel: “Een beetje duivenpoep op de banken en veertjes in het gangpad is nog niet zo heel erg, maar het orgel is net voor duizenden euro's opgeknapt en duivenpoep is erg agressief. De lak van de auto gaat er ook van kapot dus voor het orgel is het ook slecht. En veertjes die naar binnen dwarrelen zijn ook niet goed.”

Hofste hoopt dat de duif snel moe wordt: “Hij zit hier nu al een paar dagen zonder eten en drinken, zelfs geen water en brood. Dan zou die toch moeten verzwakken zodat we hem kunnen vangen.”

Gelovige duif?

De koster loopt de kerk rond en laat overal veren en poep zien. Ondertussen doet hij alle lichten uit: “We laten even alleen licht aan waar een deur open is, hopelijk vliegt hij dan naar buiten.” Het is ijdele hoop, want de duif blijft waar hij zit. Gelukkig heeft de duif wel respect voor de kerkgangers: “De diensten zijn nog niet verstoord, daar houdt hij zich gelukkig aan de regels.” Hofste kan er ergens wel om lachen: “Zo'n beestje kan er ook niks aan doen?”