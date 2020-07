Gemengde gevoelens horeca bij strenger optreden in IJsselland: "De horeca is makkelijk te pakken"

De mededeling dat de Veiligheidsregio IJsselland strenger gaat handhaven, zorgt voor gemengde gevoelens bij de horeca. Volgens Theo Runhaar van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zwolle, is het goed dat de overtreder strenger wordt aangepakt. "Maar bij volle straten, winkels en markten wordt niet gehandhaafd. De horeca is makkelijk te pakken. Het gaat om de veiligheid en anderhalve meter, ongeacht de locatie."

De aankondiging dat er strenger gecontroleerd gaat worden, volgt op het statement van minister Ferd Grapperhaus. Hij meldde gisteren dat de toename van het aantal coronabesmettingen een waarschuwing is en dat het van belang is dat de maatregelen worden opgevolgd.

'Agentje spelen'

In de horeca is het volgens Runhaar "gelukkig erg druk. We hebben volle en veilige terrassen. Daar werken we hard aan." Wel erkent de horecaman dat de regels lastig te handhaven zijn. "Niemand is heiliger dan de paus. De horeca-ondernemer wordt opgezadeld met agentje spelen. Dat wordt hem niet in dank afgenomen. Dan vraag je of mensen tot één gezin behoren en dan blijken die vier niet bij elkaar te horen. In de drukte is het lastig om echt honderd procent coronavrij te werken."

De extra toezicht is dan ook welkom in de horeca. Runhaar vindt echter dat er niet alleen in cafés en restaurants moet worden opgetreden, maar op alle drukke plekken. "Het is goed dat de overtreder nu aangepakt wordt. Met de overheid en handhavers moeten we er samen voor zorgen dat het voor iedereen logisch is."

Mondkapje

Het eventuele verplichten van mondkapjes is een slecht idee, meent Runhaar. "Als je een kopje koffie gaat drinken en wilt kletsen, dan gaat het mondkapje zo naar boven of naar beneden. En eten is ook lastig. Dat gaat hem niet worden."