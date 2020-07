Staphorst en HSC'21 tegenover elkaar in KNVB Beker, DOS Kampen ontvangt EVV

De loting voor de eerste kwalificatieronde van het KNVB Bekertoernooi heeft een Overijssels onderonsje opgeleverd. Staphorst neemt het thuis op tegen HSC'21. In dezelfde ronde ontvangt DOS Kampen derde divisionist EVV en krijgt Excelsior'31 eerste klasser Sportclub Susteren op bezoek.

In totaal gingen er 60 clubs in de koker voor de eerste ronde waarvan vier uit Overijssel. DOS Kampen hoorde pas vorige maand dat het aan de beker mee mocht doen. Normaal gesproken plaatsen de vier halve finalisten van de Districtsbeker zich voor de KNVB Beker, maar door de coronacrisis werd het seizoen stilgelegd. De KNVB maakte een lijst van de behaalde resultaten en op basis daarvan wees het de eersteklasser uit Kampen aan.

HHC Hardenberg-GVVV

Er is ook al doorgeloot voor de tweede kwalificatieronde met daarin ook de ploegen uit de Tweede Divisie. HHC Hardenberg neemt het daarin thuis op tegen competitiegenoot GVVV. De winnaar van het duel tussen Staphorst en HSC'21 ontvangt ASWH. Mocht DOS Kampen weten te stunten tegen EVV speelt het in de tweede ronde uit tegen HSV Hoek of OFC.

Excelsior'31

Voor Excelsior'31 bestaat er een kans dat ze helemaal geen tweede kwalificatieronde hoeven te spelen. Als geen enkele Nederlandse club zich buiten Ajax en Feyenoord plaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League of Europa League is het direct geplaatst voor het hoofdtoernooi. Anders wacht een thuiswedstrijd tegen Scherpenzeel of Groene Ster.

Speeldata

De eerste kwalificatieronde wordt gespeeld in het weekend van 29 en 30 augustus, de tweede ronde staat gepland voor 6,7 en 8 oktober. De profclubs komen er pas bij in het hoofdtoernooi. De start daarvan is op maandag 26 oktober.

1e kwalificatieronde

Staphorst HSC'21 Excelsior'31 Sportclub Susteren DOS Kampen EVV

2e kwalificatieronde

Staphorst/HSC'21 ASWH HHC Hardenberg GVVV Excelsior'31/Sporclub Susteren Scherpenzeel/Groene Ster HSV Hoek/OFC DOS Kampen/EVV