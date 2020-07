Een jaar na de extreme droogte zijn de weilanden weer groen: "We zijn blij met elke druppel"

Het verschil met vorig jaar is enorm: waar toen alleen nog gortdroge gele sprietjes knisperden onder de klompen is het gras nu sappig groen, ziet melkveehouder Walter Truitman uit Delden: "De koeien kan je supergoed aan de weide houden, en de mais staat er ook geweldig bij, gelukkig. Ik ben blij met elke druppel".

In juli 2019 was er geen groen sprietje meer te zien op de es van Truitman (Foto: RTV Oost)

'Oale groond'

Op de eeuwenoude essen in Twente ligt 'oale groond', een dik pak vruchtbare aarde, dat is gevormd door eeuwenlang beweiden op een zandheuvel. De grond kan goed water vasthouden, ook als het een tijdje niet regent. Maar uiteindelijk droogt de es uit als het te lang droog blijft.

Beregenen heeft geen zin. Er zijn meestal geen sloten of beken in de buurt, en het grondwater ligt te diep en is ook nog zout. De bovenste laag is nu wel nat genoeg, maar daaronder niet, weet Truitman: "De eerste tien, vijftien centimeter is mooi nat, daar groeit het gras goed op. Maar de laag daaronder is net stof, zo droog".

Kostenpost

Truitman moest vorig jaar de koeien noodgedwongen op stal zetten, net als het jaar ervoor. Zo ging in de zomer al een deel van de wintervoorraad gras erdoorheen. Het gras groeide zo slecht dat er niks te maaien viel, en ook de mais ging dood door de droogte. Truitman moest veel voer bijkopen om het jaar door te komen.

Truitman moest vorig jaar extra voer inkopen (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Toen het dit voorjaar weer lang droog was, kocht hij voor de zekerheid maar vast wat balen erbij: "Je wordt dan toch een beetje onzeker en onrustig, en als het iemand het dan aanbied, dan haal je vast wat. Je wilt je koeien gezond houden en dan hoef je niet later heel paniekerig te gaan zoeken".

Heel veel regen

Het gaat nu goed, er valt steeds net op tijd regen om de bovenste laag gezond te houden. Maar om een buffer op te bouwen moet er nog veel meer water bij, denkt Truitman: "Maar niet alles tegelijk, want dan spoelt het weg of staan de koeien in de modder".

"Half oktober gaan de koeien de stal in, daarna mag het gaan regenen, regenen, regenen. Dan hebben we een mooie voorraad in de grond voor volgend jaar, dat zou mooi zijn. Maar ja, dat heb ik niet in de hand".