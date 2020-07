In Kampen vieren kinderen twee weken vakantie op de zomerschool

"Ik wilde al jaren een zomerschool opzetten en nu met corona is het belang van deze school nog groter dan voorheen, dus nu heb ik de stap gezet", aldus Els Baauw, projectleider bij stichting OOK en directeur op een basisschool in Elburg.

In de groep zitten kinderen die Nederlands als tweede taal hebben. Dat zijn de zogenoemde NT2-kinderen. Voor hen is het belangrijk om met de taal bezig te blijven. "Maar, er zijn ook kinderen die Nederlands wel als eerste taal hebben. Voor iedereen is het belangrijk om te blijven leren", aldus Baauw.

Baauw: "We hebben deze school opgezet omdat we willen voorkomen dat kennis in de zomervakantie wegzakt." De zomerschool wil kinderen die door de coronacrisis thuis niet goed konden meekomen toch aan het leren houden. "Natuurlijk moet er ook een vakantiegevoel zijn, dus in de middag gaan we allemaal leuke activiteiten doen. Zoals naar de kinderboerderij gaan, muziek maken en de bibliotheek bezoeken", vertelt Baauw enthousiast.

De kinderen krijgen twee weken lang, dagelijks van 's ochtends negen uur tot 's middags drie uur les in de Dirk van Dijkschool. De zomerschool wordt afgesloten met een middag waarop de kinderen aan hun ouders kunnen laten zien wat voor mooie dingen ze allemaal gemaakt hebben.