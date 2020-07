Raymond was tien jaar geleden bij Love Parade-ramp: "Zó'n goede sfeer, toen ging het mis..."

Het is een stralende dag als Raymond met een groep vrienden in de trein stapt naar Duisburg. De sfeer is top, en wordt alleen maar beter naarmate de eindbestemming in zicht komt. "Er stapten continu feestvierders in, iedereen had er zin in."

Volgeladen trein

Na een paar uur rijdt een volgeladen trein Duisburg Hauptbahnhof binnen. "Het verraste ons dat we doorreden tot het perron", aldus de Oldenzaler. "Een jaar eerder moesten we nog acht kilometer lopen, vanwege de veiligheid. Nu kon iedereen direct het station in."

Mensen vielen flauw, anderen werden door de politie over dranghekken getild Raymond

Het is druk op het station. Benauwd, maar wel gezellig. "Het viel ons toen al op dat er overal dranghekken stonden. Dat was eerder nooit zo."



Raymond staat met zijn vrienden in de rij voor het festival:

Raymond staat met zijn vrienden in de rij voor het festival (Foto: Raymond Punt)

De sfeer wordt grimmiger naarmate de duizenden bezoekers langer in de rij staan voor het festivalterrein. "Mensen werden ongeduldig en wilden door. Sommige bezoekers werden vijandig."

Rustige tunnel

Na een hectische tassencontrole komt Raymond in de bewuste tunnel, waar het op dat moment rustig is. De vriendengroep loopt een paar minuten later eindelijk het festivalterrein op. Ze weten niet dat het kort daarna helemaal misgaat.

De bewuste tunnels en binnenplaats. Bij het trappetje rechts zijn de meeste mensen om het leven gekomen:

De bewuste tunnel, waar het nog rustig was toen Raymond er liep (Foto: Raymond Punt)

"Als we één trein later hadden gepakt, zaten wij ook vast", zegt Raymond. Gek genoeg merkte hij zelf weinig van de ramp. "Er waren honderdduizenden mensen op het festival. Het viel ons wel op dat er veel traumahelikopters rondvlogen."

Als de Oldenzaler zich opmaakt om weer naar huis te gaan, hoort hij de eerste verhalen over chaos en paniek in de tunnel. De omvang van de ramp wordt hem duidelijk als hij zelf midden in een onrustige mensenmassa staat.

Mensen kijken de ruimte in waar de ramp zich langzaam voltrekt:

Mensen kijken de ruimte in waar de ramp zich voltrekt (Foto: Raymond Punt)



"We waren onderweg terug en stonden in de stationshal", legt hij uit. "We werden gebeld, mensen vroegen of het goed ging. Toen hoorden we ook dat er doden waren gevallen."

Hal ingeduwd

Langzaam verspreidt het nieuws zich onder bezoekers in de stationshal. Ondertussen wordt het ook drukker in die ruimte. "Mensen werden gewoon de hal ingeduwd door de massa, het was écht veel te druk."

Dan beginnen de eerste mensen te schreeuwen. Een enkeling valt flauw. "We zagen hoe mensen door de politie over dranghekken werden getild. Toen wisten we dat het ook hier mis kon gaan."

Onwerkelijk dat het zo mis kon gaan, vooral omdat de sfeer zo vreedzaam was Raymond

Drama

Raymond doet er ondertussen alles aan om in het midden te blijven. "Mensen denken altijd dat je naar de zijkant moet gaan, maar dat moet je juist niet doen." Uiteindelijk stapt de vriendengroep de trein in. Ongedeerd, maar uitgeput.

De volgende dag wordt duidelijk wat er precies is gebeurd op het festival. "Het is onwerkelijk dat het zo mis kon gaan, vooral omdat de sfeer zo vreedzaam was", besluit de Oldenzaler. "Dan pas besef je wat er is gebeurd. Het was een drama."

Eén van de slachtoffers die het drama niet overleefde, is de 22-jarige Jan Willem van Helsdingen uit Zwolle. Hij was het enige Nederlandse slachtoffer.

Een nabestaande bij het monument bij de tunnel (Foto: EPA / Friedemann Vogel)