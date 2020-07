Zwolle betreurt ophef om politiekids: foto's verwijderd van Facebook

"Wij zijn verrast door de vergaande reacties op onze berichtgeving over de actie van de politiekids in de Zwolse binnenstad", reageert de gemeente. "De politiekids zijn namelijk al jaren een begrip in Zwolle. Tientallen kinderen hebben inmiddels hun diploma behaald en meegedaan aan vele grote activiteiten zoals Koningsdag en het Bevrijdingsfestival."



'In totaal duurde deze actie twee uur'

"De politiekids zijn woensdagmiddag gezamenlijk met politie en handhaving door de binnenstad gelopen. Hier hebben zij uitleg gekregen over wat de huidige coronarichtlijnen zijn en hoe politie en handhaving hier mee omgaan. In totaal duurde deze actie twee uur."

"Zowel de kinderen als de bezoekers van de binnenstad hebben de actie als positief ervaren. Dat er nu zoveel ophef over is, betreuren wij en was vanzelfsprekend niet beoogd. Omdat we niet willen dat de kinderen op de foto’s verder geconfronteerd worden met de reacties, hebben we besloten om deze van Facebook te verwijderen."

De foto's zijn bij het bericht op Facebook verwijderd (Foto: Facebook gemeente Zwolle)



'Zeer geslaagde actie'

De gemeente sprak gisteren op Facebook van een 'zeer geslaagde actie' en wil het zelfs een vervolg geven. Of de actie daadwerkelijk een vervolg krijgt nu de online reacties zo heftig zijn, laat een woordvoerder in het midden. "We gaan het evalueren", meldt hij. Wanneer er geëvalueerd wordt en wat er met de uitkomst van die evaluatie gedaan wordt, vertelt hij niet.

De reacties onder het Facebookbericht zijn erg fel: "Dus zo beschermen wij de kinderen in de gemeente Zwolle? Door ze naar de frontlinie te sturen? Te belachelijk voor woorden," reageert een van de reageerders. "Hoe haal je het je in je hoofd."



PVV wil ingreep commissaris van de Koning

De politiekids gingen samen met boa's op pad om publiek te wijzen op de anderhalve meter, gescheiden looproutes in het centrum en het fiets- en fietsparkeerverbod in het centrum.

Joeri Pool vraagt namens PVV Overijssel de commissaris van de Koning om meteen een einde te maken aan het initiatief.