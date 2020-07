Wierdense wandelaars finishen alternatieve vierdaagse

Vier dagen achter elkaar liepen ze zo'n dertig kilometer per dag. De wandelaars van wandelvereniging Ambulare uit Wierden. Niet zomaar vier dagen: het was hun eigen alternatieve vierdaagse, omdat de Nijmeegse niet doorgaat.

Met zes leden liep de vereniging de afgelopen dagen door Twente. Van Wierden naar Delden, toen door naar Bornerbroek en vandaag eindigden ze in Geesteren.

Onthaal

"Het is perfect gegaan", zegt een van de wandelaars. "We hebben vandaag 32 kilometer op de teller staan. Nauwelijks regen gehad en door een prachtig stuk van Twente gewandeld."

Het onthaal van de wandelaars was in Geesteren wat minder spectaculair dan normaal gesproken in Nijmegen. "Wel superleuk dat onze clubgenoten ons hier staan op te wachten. Een beetje apart is het natuurlijk wel, in vergelijking met Nijmegen."

Ook de gladiolen mochten natuurlijk niet ontbreken. Een van de andere wandelaars: "Het was relaxed wandelen, wel leuk zo. Toch mis je het publiek wel hoor."

Volgend jaar

Voorzitter Ton Kortenhorst van Ambulare liep zelf niet mee, maar is blij met het enthousiasme van de leden. "Het is heel anders, maar dit doet ook wel wat. Ik vind het mooi zo. Het lopen hoort erbij, ook zonder Nijmegen."

Of het volgend jaar weer in Nijmegen kan, is door de coronacrisis nog maar de vraag. "Ik hoop het wel. We maken wel alvast een trainingsprogramma. Maar ik denk niet dat het door kan gaan zonder vaccin. Het is afwachten..."