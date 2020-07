Geen nieuw Europees avontuur voor Landstede Hammers wegens gebrek aan financiële middelen

De Zwolse basketballers kwamen afgelopen jaargang uit in de Europe Cup, waarin de achtste finales het eindstation waren voor de ploeg van trainer Herman van den Belt. Landstede Hammers wilde komend seizoen maar wat graag opnieuw Europa in, maar het benodigde budget kon niet gerealiseerd worden.

Europese ambities

"Het is heel erg jammer, maar alle aandacht vestigt zich nu op de toekomst. We willen onze plaats in de top van het Nederlands basketbal vasthouden, de organisatie versterken en ons voorbereiden op een eventuele BeneLeague. En natuurlijk gaan we werken aan onze Europese ambities voor de aankomende jaren", luidt de reactie van voorzitter Gerrard Vinke.

Voorbereiden

De preses van Landstede Hammers kijkt uit naar het nieuwe seizoen in de Dutch Basketball League, die op zaterdag 3 oktober van start gaat. "De kern van het team staat er al, terwijl de staf zich verder aan het voorbereiden is op de seizoenstart in oktober. We zijn vastbesloten om verder te bouwen, zodat het weer een prachtig seizoen wordt", aldus Vinke.