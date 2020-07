PEC Zwolle voegt spitsentrainer Leeroy Echteld per direct toe aan technische staf

Leeroy Echteld wordt per direct toegevoegd aan de technische staf van PEC Zwolle. De oud-prof van onder meer SC Heerenveen, AZ en Heracles Almelo gaat in de provinciehoofdstad aan de slag als spitsentrainer.

Daarnaast is Echteld verantwoordelijk voor geïntensiveerde begeleiding van jonge talenten vanuit het O21-elftal naar de hoofdmacht en zal hij werkzaamheden op het gebied van wedstrijdanalyse uitvoeren. De geboren Amsterdammer komt over van de Franse grootmacht Paris Saint-Germain. Daar was hij trainer van het beloftenteam dat plotseling werd opgeheven.

Heel blij

Echteld is blij met zijn kans in Zwolle. "PEC is een mooie en gevestigde club in de Eredivisie. Er staat een goede selectie om mee te werken, de overstap naar natuurgras is gemaakt en ik begreep zelfs dat de seizoenkaartverkoop vanwege doorslaand succes is stopgezet. Deze club bruist aan alle kanten en ik ben dan ook heel blij hier neer te strijken. Ik kan niet wachten om met de jongens op het veld te staan", zegt hij.

Voetbaldier

Technisch manager Mike Willems reageert eveneens content op de aanstelling van Echteld. "Met Leeroy halen we voor de duur van twee seizoenen een echt voetbaldier in huis. Zowel als speler, maar ook als trainer heeft hij zijn sporen ruimschoots verdiend. In zijn periode bij AZ heeft hij, eerst als jeugdtrainer en later als assistent, talenten beter gemaakt en liepen de spelers met hem weg. Met zijn voetbalkennis, drive en mentaliteit is Leeroy een aanwinst voor onze club en ik ben dan ook zeer content hem aan onze technische staf toe te voegen", aldus Willems.