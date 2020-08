Zomerschool voor peuters om achterstand door corona in te halen "We zitten helemaal vol"

"De naam is natuurlijk afgeleid van de kleuterschool", vertelt pedagogisch medewerker Melissa Redel. "Door de coronacrisis moesten ook zij thuisblijven. Daarop hebben sommigen een taalachterstand opgelopen en daarnaast misten heel veel kinderen het spelen met elkaar."

Alle groepen vol

Doomijn vroeg subsidie aan om die achterstand deze zomer in te halen, en die kregen ze. Binnen no-time waren alle vijf de groepen vol en werden zo'n tachtig kinderen ingeschreven. Deze week zijn de laatste lessen voordat de reguliere kinderopvang weer begint.

Mama

Volgens Redel is de progressie die sommige kinderen deze zomer boeken goed te zien. "We hebben een meisje die helemaal niet zo talig is en ook logopedie volgt. En voor het eerst zei ze vorige week tegen haar moeder 'mama'. Dat was zo bijzonder om mee te maken."

Ouders kunnen er voor kiezen om dus overdag te werken als hun kinderen op de zomerschool zitten, maar dat is niet de grootste reden om hun kind ervoor aan te melden, vertelt Redel. "Sommige ouders vinden het ook heerlijk om even tijd te besteden met hun andere kinderen. Maar ze vinden het ook heerlijk dat de kinderen nu moe en voldaan thuis komen, dat geeft hun meer rust."

Vervolg

Dus roept het de vraag op of er een vervolg in zit. "Daar hebben we het binnen Doomijn ook over gehad, omdat het voor veel kinderen een uitkomst zou zijn om hun achterstand in de zomer in te halen. Maar voor nu is dit het en later kijken we hoe het verder gaat", besluit Redel.