PVV Almelo wil zwarte lijst voor malafide bewindvoerders

PVV Almelo wil dat er een zwarte lijst van 'malafide bewindvoerders' wordt opgesteld. Dat vindt de partij naar aanleiding van het nieuws dat de ontslagen bewindvoerder Belana Bewind & Inkomensbeheer mogelijk bezig is om onder een andere naam een doorstart te maken. Achter deze nieuwe commerciële bewindvoerder, Altera Bewind BV, gaat grotendeels dezelfde directie schuil. Bovendien werkt het nieuwe bedrijf vanaf dezelfde locatie als Belana.

Onder gedupeerde cliënten van de bewindvoerder is onrust ontstaan. De commerciële bewindvoerder Belana Bewind & Inkomensbeheer werd in mei vorig jaar door de kantonrechter in Almelo ontslagen wegens belangenverstrengeling.

Toezicht

PVV Almelo wil weten of het gemeentebestuur van de stad vindt dat een ontslagen bewindvoerder opnieuw aan de slag kan in een dergelijke functie. Ook vraagt de partij zich af hoe het toezicht op bewindvoerders, mentoren en curatoren is geregeld.

Belana behartigde de financiële belangen van circa tweehonderd cliënten, met name afkomstig uit de regio Twente. Zoals RTV Oost vorig jaar meldde, liet de bewindvoerder cliënten onnodig verzekeringen afsluiten via het eigen zusterbedrijf, rekende te hoge kosten en vroeg in enkele gevallen geen bijstand aan.

'Grote zorgen'

De tweehonderd cliënten zijn na het ontslag ondergebracht bij een andere mentor. Maar dat kon pas nadat justitie de dossiers van de cliënten in beslag liet nemen omdat Belana ze weigerde af te geven.



Gedupeerden hebben nu bij RTV Oost de noodklok geluid en zeggen dat ze zich grote zorgen maken over een mogelijke doorstart. Ze zijn bang dat er daardoor nog meer mensen gedupeerd zullen raken.

Rechtsbijstand

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat zowel Belana als Altera staan ingeschreven op hetzelfde adres aan de Bruggenmorsweg, een bedrijfsverzamelgebouw in de buurt van de Universiteit Twente. Bovendien blijkt uit het handelsregister dat de directrice van Belana eind mei in functie is getreden als directeur van Altera Bewind.

Sebastiaan Stöteler van PVV Almelo wil bovendien van het gemeentebestuur weten of het bereid is rechthebbenden te ondersteunen bij rechtsbijstand in de nasleep van de zaak.