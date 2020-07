Berry en zijn drie kinderen uit Vriezenveen zijn op vakantie in Kroatië: "Wij maken ons geen zorgen"

De vader kwam met zijn kroost maandagmiddag aan op het Kroatische eiland Cres en maakte zich op voor een twee weken durende vakantie. Nog geen dag later roept het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders op naar huis te komen als ze in Kroatië verblijven. Het aantal besmettingen is namelijk in dat land de laatste weken flink gestegen.

Verbazing

Mullink verbaasde zich over het nieuwe reisadvies. "Wij merken er helemaal niks van. Al het horecapersoneel draagt een mondkapje en ook in de supermarkt is dat verplicht. Op de camping kunnen we voldoende afstand van elkaar houden en de wc's worden goed schoongemaakt."

De Vriezenvener waant zich dan ook veilig in het land. "Thuis zie ik vrienden, buren en familie. Dan kom ik met nog veel meer mensen in aanraking. Zolang je je gezonde verstand gebruikt en normaal doet, maak ik mij geen zorgen."

Berry Mullink is met zijn drie kinderen op vakantie in Kroatië (Foto: RTV Oost)

Niet naar huis

De vader besluit dan ook om nog niet terug naar huis te gaan en hij is niet de enige. "De ene helft van de Nederlandse campinggasten gaat naar huis, maar de andere helft blijft lekker. Ook Duitsers en Belgen mogen blijven, want die landen hebben het reisadvies niet aangepast voor Kroatië."

De Vriezenvener krijgt wel veel berichtjes van bezorgde kennissen uit Nederland. Toch ziet Berry geen reden om naar huis te komen. "Pas als het land op slot gaat, moeten we snel inpakken en wegwezen. Misschien ben ik wel iets té nuchter, maar voorlopig blijven we nog."