Zomerkermis Zwolle gaat door, maar wel op andere locatie: Park de Wezenlanden

In het park is ruimte voor ongeveer veertig attracties, bijna net zo veel als anders in de binnenstad. Het kermisterrein wordt omheind, zodat het kermisteam het terrein kan afsluiten als het te druk wordt.



Binnenstad ongeschikt

De gemeente Zwolle heeft samen met de kermisexploitanten gekeken welke locatie in Zwolle geschikt is voor de kermis. Gezien de coronamaatregelen is de binnenstad dit jaar ongeschikt gebleken als locatie. De terrassen zijn immers flink uitgebreid en er is extra ruimte gemaakt voor looproutes voor het winkelend publiek.

Overigens benadrukt de gemeente Zwolle dat ook op de kermis de coronamaatregelen van kracht blijven. Het kunnen naleven van de anderhalvemeterregel staat hierbij voorop.



In en om de attracties genoeg afstand

Kermisexploitanten hebben een opzet gemaakt waarbij zowel in de attracties als daarbuiten voldoende afstand mogelijk is. Dat betekent dat er rondom de attracties veel ruimte is, zodat ook op de looproutes en in de wachtrijen anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Er wordt toezicht gehouden op naleving van de maatregelen.

De Zwolse zomerkermis is dagelijks van 's middags één uur tot 's avonds elf uur geopend.