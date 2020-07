Wehkamp reageert op stakingen: "Acties FNV zijn buitengewoon schadelijk"

Inzet van de FNV-acties bij het hoofdkantoor in Zwolle en het distributiecentrum in Maurik is een sociaal plan voor 82 medewerkers die hun baan dreigen te verliezen.

Veranderende onlinewereld

"Wehkamp heeft drie keer een goed voorstel op tafel gelegd, omdat zij zich realiseert dat bijvoorbeeld een overstap naar Zwolle niet voor alle collega's realistisch is. De voorstellen zijn dan ook veel ruimer dan wettelijk gebruikelijk is. FNV heeft deze voorstellen allemaal afgewezen zonder concreet tegenvoorstel", reageert Wehkamp op de acties.

Daarnaast stelt de webwinkel dat de reorganisatie niets met zoveel mogelijk winst maken te maken heeft, maar met de veranderende onlinewereld en concurrentie. "De veranderingen hebben dan ook niets met winstmaximalisatie te maken, maar met behoud van een gezonde financiële situatie."

Verkeerde informatie

"Om die reden zijn de acties van FNV buitengewoon schadelijk voor het bedrijf en daarmee bewijzen ze de collega’s in Maurik geen dienst. Bovendien krijgen wij signalen dat de FNV verkeerde informatie doorspeelt aan onze collega’s en dat FNV niet uitlegt wat het sociaal plan betekent voor de individuele situatie."

Desondanks wil Wehkamp graag in gesprek blijven met de vakbond. "De deur staat nog steeds open, maar als FNV niet de moeite neemt om een tegenvoorstel te doen dan wordt het lastig om tot een oplossing te komen. Terwijl er dinsdag gestaakt werd, waren wij met hen en de andere vakbonden in gesprek en hebben we een aangepast voorstel gedaan."

'Fatsoenlijke ontslagregeling'

Ali Aklalouch, bestuurder van FNV: "Wat Wehkamp hier achterhoudt, is dat de eigen directie de deur dicht heeft gegooid door te spreken van een eindbod. FNV is altijd bereid om in gesprek te gaan. Het 'goede' voorstel van Wehkamp is helaas niet meer dan een handje vol kruimels. Alleen daarin zijn ze niet eerlijk naar hun eigen personeel. Het is dan ook niet meer dan logisch dat je een fatsoenlijke regeling treft voor het personeel dat op straat wordt gezet."